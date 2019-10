Inserita in Cronaca il 31/10/2019 da Cinzia Testa Oggi al via il momerial Renzo Lo Piccolo 2019, a Terrasini tre giorni di calcio giovanile

Oggi al via l´undicesima edizione del Memorial Renzo Lo Piccolo, manifestazione di calcio giovanile autorizzata dal comitato regionale della LND/FIGC. Tantissime le squadre in campo in rappresentanza delle province di Palermo, Agrigento e Trapani, due i centri sportivi coinvolti, il Gazzaraclub di Terrasini e il Ground sport and food di Cinisi.

E´ il primo appuntamento calcistico dell´anno dichiara Vincenzo Lo Piccolo, direttore tecnico della scuola calcio élite e figlio di Renzo, dirigente FIFA ai tempi dei Mondiali Italia 90 e pioniere dello sport terrasinese.

"Quest´anno ci siamo superati per tanti motivi. E´ il decimo anno di fondazione della nostra società, ma abbiamo dedicato il memorial, oltre che ai ricordo della figura di mio padre, ai 30 anni dall´edizione del Mondiale di Italia ´90, quando Renzo Lo Piccolo fu capace insieme all´Amministrazione Comunale dell´epoca e alla figura di Renzo Barbera, compianto presidente del Palermo Calcio, a far si che Terrasini diventasse sede ufficiale del ritiro delle nazionali dell´Eire e dell´Olanda".

Continua "Il torneo autorizzato dalla Figc Sicilia vede, grazie alla collaborazione della consorella Acd Città Cinisi, coinvolti due centri sportivi e tantissime squadre. Cinque le categorie in gara dai nati nel 2009 a quella mista nel 2013-14, quest´ultima non competitiva, tutte arbitrate dagli Arbitri ASA - Ass.Siciliana Arbitri-Palermo"

Clara Abbate presidentessa della Renzo Lo Piccolo "Siamo pronti come sempre ad ospitare le società amiche invitate a partecipare alla manifestazione. Cercheremo di sostenere al meglio le famiglie presenti nella nostra struttura, ringrazio in anticipo l´Acd Città di Cinisi per la collaborazione, la disponibilità dello staff dei tecnici e dei dirigenti della società che presiedo".