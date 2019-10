Inserita in Cronaca il 28/10/2019 da Cinzia Testa Danilo Dolci: Seconda tornata di “Qualificati” Conclusi gli esami di qualifica per Operatori del benessere e Tecnici di Enogastronomia Partinico - Anche l’ultima tornata di esami per il conseguimento della qualifica professionale, si è conclusa positivamente per studentesse e studenti dell’IISS “Danilo Dolci”. A misurarsi con la prova pratica, per l’ultima fase d’esame, sono stati i discenti delle classi 3B, 3C e 3D dell’indirizzo “Servizi per l’Enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”, e 3O dell’indirizzo “Operatore del benessere”. La prova pratica per le studentesse di quest’ultimo settore, è consistita nella realizzazione di una acconciatura. Ciascuna, lavorando su una testina a propria disposizione, ha mostrato, dinanzi ad una commissione attenta, competenze e abilità di settore, acquisite nel corso del triennio. Tutte le esaminande hanno dimostrato di avere una buona fantasia nel realizzare le acconciature ed un altrettanto buona manualità nell’utilizzo degli strumenti “del mestiere”, oltre che una eccellente conoscenza dei prodotti da utilizzare. Sempre sotto l’occhio vigile delle loro insegnanti, si sono mosse con disinvolta perizia per tutta la durata della prova, che hanno brillantemente superato, con grande orgoglio per la loro docente di indirizzo Vincenza Giannola. L’organizzazione, l’allestimento e la realizzazione di un banchetto è stata la prova, invece, per i discenti dell’indirizzo “Servizi per l’Enogastronomia e l’ospitalità alberghiera”. Il menu, a base di pesce, preparato dai ragazzi del settore cucina e servito dai ragazzi di sala, è stato curato in ogni dettaglio con grande attenzione e professionalità. Dopo un iniziale aperitivo di benvenuto, sono stati serviti: una “Dadolata di polpo verace scottato su crema di ceci e mentuccia con turbante di pane croccante”; “Perle di riso con crema di borragine, gambero rosso e vongole scoppiate”; “Darna di branzino scottato su mosaico di verdurine lucide all’olio evo e vellutata di piselli al sesamo nero”, e per chiudere in dolcezza, “Sandwich di pan di spagna con crema chantilly e frutta fresca.” È stato un trionfo di colori ed un tripudio di sapori. Dalla brigata di cucina, diretta dai coach Ignazio Interrante e Baldo Lucchese, a quella di sala, gestita dai docenti Salvatore Cicio e Giuseppe Bruno, con leggiadria di movimento i piatti sono stati serviti ai commensali, che per la circostanza sono stati, i dirigenti regionali, nella veste di commissari d’esame, il DS, tutto lo staff di sua collaborazione e le autorità militari. Ospiti d’eccezione sono stati i già DS dell’istituto, Patrizia Roccamatisi e Massimo Perrone, quest’ultimo particolarmente legato all’IPSEOA, poiché fautore del trasferimento della sede da Balestrate a Partinico, ed il Senatore Francesco Mollame. Tutti i “qualificandi” hanno lavorato indefessamente per superare brillantemente l’esame di qualifica. “È stata una giornata importante sia per i ragazzi che per tutti noi. Il successo di ciascuno di loro, è il successo di tutti noi che lavoriamo per far crescere questo istituto ed il nostro impegno al riguardo sarà sempre maggiore”- sono le parole del DS Chimenti, che durante il suo discorso augurale ha ringraziato tutti i presenti. Grazia Gulino