Inserita in Tempo libero il 22/10/2019 da Cinzia Testa “Fabio Lo Coco fragrance” al Giardinolfattivo Sabato 18 ottobre 2019 Fabio Lo Coco ha presentato presso GIARDINOLFATTIVO in via XII gennaio 4/a le sue fragranze. Un viaggio a ritroso nell’anima di quei luoghi, un processo creativo che trasforma gli elementi naturali in note olfattive. Fabio Lo Coco fragrance” nasce dall’esigenza di trasporre in profumi i ricordi e le emozioni radicate in Sicilia. Un’ispirazione che ruota attorno agli alberi e alla terra per raccontare l’anima di un’antica terra, dove nasce, cresce e dentro la quale affonda le proprie radici.

Fabio Lo Coco, nato a Palermo e milanese di adozione, è make-up artist professionista dalla fine degli anni ’90. All’olfatto dedica uno studio molto personale: una continua ricerca al fine di educare e affinare questo senso. Una vita in perenne viaggio che lo porta a scoprire gli angoli più nascosti del mediterraneo e a riscoprire con nuovi occhi la sua Sicilia nonché a conoscere nuove materie prime con le quali poter plasmare le proprie emozioni olfattive. Le sue fragranze sono il RITORNO alla sua terra, sono colori, suoni ed energie trasformati in processi creativi tesi alla ricerca dell’essenza della sua isola.