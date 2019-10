Inserita in Politica il 09/10/2019 da Cinzia Testa Marsala Calcio: Marsala contro Acireale, dieci giorni dopo...

Nove giorni fa Marsala e Città di Acireale 1946 si erano lasciate al “Nino Lombardo Angotta” con il blitz acese di 1-3 in quella che fu un pomeriggio avaro di soddisfazione per gli Azzurri contro la corazzata catanese. Era campionato, sicuramente partita di tutt´altro spessore, ma il destino vuole che gli Azzurri possano prendersi subito una parziale rivincita sugli acesi, nei Trentaduesimi di Finale in Gara Unica in programma domani, mercoledì 9 ottobre 2019 sempre a Capo Boeo. Per mister Vincenzo Giannusa, dovrebbe essere ancora una volta l´occasione per dare spazio a chi in questo inizio di stagione sta giocando meno, o di mettere minutaggio nelle gambe di chi ha appena recuperato da uno stop (Maiorano); per il resto, mancheranno i lungodegenti Lorefice e Rizzo, insieme a Noto ancora in fase di riatletizzazione. Turno in partita secca, in caso di parità dopo i tempi regolamentari ci saranno i tiri di rigore. Sarà partita vera e sarà partita dura: gli uomini di mister Pagana vorranno dare continuità in questo fiabesco inizio di stagione, che li ha visti vincere (almeno sul campo) sette gare ufficiali su sette disputate. Come detto, fresco il precedente stagionale: nella 5° giornata di Serie D Girone I i granata si imposero grazie alle reti di Diop e Rizzo (doppietta), inframezzate dal momentaneo pareggio su calcio di rigore di Balistreri. La vincente approderà ai Sedicesimi di Finale, dove sfiderà sempre in gara unica l´FC Messina al “San Filippo – Franco Scoglio” di Messina mercoledì 16 ottobre 2019.