Inserita in Politica il 08/10/2019 da Cinzia Testa Confartigianato Trapani Eletto il nuovo Presidente Provinciale con l’Ufficio di Presidenza Emanuele Virzì, 39 anni, è il nuovo Presidente della Confartigianato Trapani. Lo ha eletto all’unanimità l’Assemblea dei Delegati, a sua volta definita in queste settimane durante le assemblee territoriali, quelle delle filiere di categoria e dei movimenti sindacali.

Emanuele Virzì, il cui mandato è quadriennale, mantiene la carica di Presidente dell’ANAEPA l’Associazione provinciale delle Imprese Edili di Confartigianato Trapani.

"Da chi mi ha preceduto, dichiara Emanuele Virzì, so di ricevere un´eredità impegnativa, ma ciò che mi da forza è la certezza di avere accanto una squadra di Vice Presidenti, Giunta e Funzionari compatta e determinata e la fiducia che è stata data a me ed a tutta la Presidenza Provinciale ci onora. Viviamo un momento storico in cui le micro e piccole aziende hanno una necessità impellente, essere tutelati sotto l´aspetto politico sindacale, per questo motivo, la mia, sarà una presidenza votata al rafforzamento delle categorie così da portarci ad un confronto immediato tra aziende, le Istituzioni e le dirigenze Confartigianato regionali e nazionali, con noi nel ruolo di collante"

Il nuovo Presidente di Confartigianato Trapani è titolare di una ben avviata impresa edile della provincia di Trapani.

Alla vicepresidenza sono stati eletti gli imprenditori Giovanni Peralta, imprenditore edile nato a Trapani ma operante da molti anni a Pantelleria e Alberto Mazzonello dirigente provinciale del settore commercio di Confartigianato Trapani. Tutte le cariche di rappresentanza all’interno di Confartigianato sono svolte gratuitamente e con spirito di servizio.

Al ruolo di Segretario Provinciale Francesco La Francesca.

“Confartigianato Trapani, dichiara Francesco La Francesca, continua ad investire per migliorare la qualità dei servizi offerti, ma inutile nascondere o sminuire le difficoltà economiche per le micro e piccole aziende, in un momento storico che dura da troppi anni ormai, ma dalla parte delle aziende che rappresentiamo c´è la solidità di una associazione che, nella Provincia di Trapani, è diventata un punto di riferimento per sempre più imprese e con il rafforzamento delle categorie voluto dalla nuova squadra di Presidenza, con Emanuele Virzì in capo, è stata data a noi funzionari una nuova sfida. Libertà, onestà, efficienza e combattività continueranno ad essere gli ideali che ci guideranno nello stare accanto alle imprese”.

Ai lavori sono intervenuti il Presidente della Federazione Regionale di Confartigianato Giuseppe Pezzati ed il Segretario Regionale Andrea Di Vincenzo.

“La Confartigianato è la più grande associazione d’imprese d’Europa, ha 700.000 soci e 1200 sportelli in Italia, continua Francesco La Francesca, la nostra Associazione Provinciale opera da 11 anni sul territorio per la tutela delle piccole e medie imprese. Sul territorio è presente con 9 sedi, ma di nuove se ne stanno aggiungendo. In noi sono ancora vivi i ricordi di quando 10 anni fa l’associazione era composta da 76 associati a livello provinciale mentre nel corso di questo periodo le imprese che ci hanno dato fiducia hanno rasentato le 1.100 unità con un trend sempre in crescita, facendo di Confartigianato Trapani l’Associazione Provinciale Siciliana di Confartigianato più numerosa per associati, seconda soltanto alla sede Provinciale di Palermo.

Negli 11 anni di vita di Confartigianato Trapani si sono succeduti alla presidenza Orazio Bilardo e Rosario Sanguedolce. Ora, per i prossimi quattro anni, sarà quindi Emanuele Virzì a guidare l’Associazione.