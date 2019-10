Inserita in Cronaca il 08/10/2019 da Cinzia Testa Dal 17 al 20 ottobre a Mazara la IV edizione del Blue Rotarian International Event Dal 17 al 20 ottobre, in concomitanza e in collaborazione con l’VIII Blue Sea Land – Expo Cluster del Mediterraneo, dell’Africa e del Medio Oriente, si svolgerà la IV edizione di Blue Rotarian International Event (B.R.I.E.), nella splendida cornice della Città di Mazara del Vallo, dei suoi vicoli, della Casbah, e di un territorio ricco di suggestioni naturalistiche. L’evento, patrocinato dal Distretto Rotary International 2110 Sicilia-Malta - Governatore Valerio Cimino - intende condividere un progetto di sostenibilità ambientale e di connessione fra i Paesi del Mediterraneo, Africa, Medioriente ed Oceano Indiano. Durante la quattro giorni del B.R.IE. sono previsti diversi appuntamenti: incontri presso la “Casa Rotariana” (“Sala Ottagonale” della Cattedrale, via S. Giuseppe, Mazara del Vallo); torneo di tennis tavolo fra soggetti diversamente abili; il convegno organizzato dal Rotaract ed intitolato “Rotaract for Suistainable Future” (sabato 19 ottobre ore 15,30 presso l’Auditorium “M. Caruso”); visite guidate da rotariani locali alla scoperta della Città, della Kasbah, di bellezze paesaggistiche, artistiche e culturali e di realtà produttive del territorio, momenti conviviali. A conclusione di Blue Sea Land come già avvenuto nelle precedenti cinque edizioni, si terrà, domenica 20 ottobre alle ore 16, la solenne “Invocazione Rotariana per la Pace fra i Popoli”, condotta da Valerio Cimino, Governatore del R.I. Distretto 2110, un messaggio di fratellanza, unità, dialogo e cooperazione lanciato da rappresentanti di diverse religioni in un luogo simbolo della pacifica convivenza: l’area compresa fra la Moschea Ettakwa e la Chiesa San Francesco, già ribattezzata “piazza Blu” dal nostro compianto Giovanni Tumbiolo, illo tempore presidente del Distretto della Pesca e Crescita Blu ed ideatore di Blue Sea Land, nonché insigne rotariano. Si tratta di un momento di altissimo valore simbolico che ha visto ogni anno la presenza di Rappresentanti di diverse religioni, Autorità civili e militari e molti cittadini. La “cerimonia” rappresenta un momento di incontro e di servizio, anche una preziosa occasione per intessere rapporti di sempre più fitta amicizia rotariana. Il B.R.I.E è supportato da: Distretto Rotary International 2110 Sicilia e Malta; Distretto Rotaract 2110; Rotary Club Area Drepanum; altri Rotary Club.