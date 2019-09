Inserita in Cronaca il 20/09/2019 da Cinzia Testa Cosa sono i broker forex Sentiamo sempre più spesso parlare, per quanto riguarda il mondo degli investimenti, di trading online e più nello specifico di broker forex. Il forex è il mercato valutario dove si scambiano beni o valute. Nel Forex le valute sono scambiate con altre valute a

tassi variabili e non fissi. A differenza di molti altri asset finanziari, le valute del Forex sono scambiate sempre a coppie. Se si compra una valuta bisogna dare necessariamente in cambio un’altra valuta. Per questo motivo di parla di coppie di valute o di cross valutari. Per fare un esempio più specifico prendiamo il cambio euro dollaro, espresso con EUR/USD. Esso sta ad indicare la negoziazione fra euro e dollari, in questo caso quanti dollari ci vogliono per acquistare 1 euro. Il risultato è una vera e propria divisione. In ogni caso prima di lanciarsi nel mondo del trading è importante scegliere il miglior broker forex.

Per scegliere il miglior broker si devono infatti esaminare alcuni elementi e soprattutto ci si devono porre alcune domande di base che non si possono trascurare. Nel mondo del Forex è infatti indispensabile saper scegliere un Forex Broker con cui interfacciarsi sul mercato valutario. Per scegliere tra i migliori broker forex bisogna considerare un aspetto su tutti: il broker deve essere regolamentato. E’ necessario sapere, infatti, quali sono i Paesi in cui i Broker hanno una regolamentazione rigida e una stretta sorveglianza. E’ bene

stare attenti anche a vedere dove ha base la sede di un Broker, poiché esistono anche Broker off-shore che operano in altri Paesi. Occhio quindi all’affidabilità delle piattaforme e alle caratteristiche dedicate all’utente. La cosa più importante è cercare una piattaforma che non subisca rallentamenti o che possa andare incontro a crash sistemici frequenti, soprattutto se la frequenza del trading dell’utilizzatore è piuttosto elevata. Invece, per chi ha una frequenza di trading piuttosto lenta, la scelta del Forex Broker si rivelerà più flessibile e semplice. Indipendentemente dalla frequenza del trading individuale è importante scegliere quelle piattaforme che offrano il più alto numero di opzioni operative, come ad esempio grafici in real-time che permettano comparazioni con grafici di altri strumenti oppure la possibilità di piazzare ordini ad orari o livelli di prezzo prestabiliti.

Importante, poi, è riuscire a comprendere la capitalizzazione, ossia la solidità economica, del Forex Broker che si sta scegliendo. E’ fondamentale sapere che i Broker regolamentati devono rispettare una soglia minima di capitalizzazione (ad esempio negli USA è di 10 milioni di dollari), informazione che aiuta il trader a capire la grandezza del Forex Broker e di conseguenza la sua solidità, un ottimo spunto per capire come scegliere un Forex Broker. L’assistenza clienti è un punto fondamentale nella scelta del Forex Broker in quanto il Forex è un mercato aperto 24 ore al giorno e quindi un utente può necessitare di un supporto in qualsiasi momento della giornata. Un altro fattore da tenere d’occhio dell’assistenza clienti del Forex Broker è quello di vedere se è offerto il supporto nella lingua desiderata e in che modo è possibile contattare l’assistenza clienti. Ultimo aspetto da considerare sono i costi. Nel mercato del Forex, a differenza di altri mercati, i Forex Broker promettono di non applicare commissioni sui trade o tasse di regolamentazione o commissioni sui dati.



In realtà queste si basano sul numero di trade o sulla performance di alcune statistiche. Quali sono i broker forex migliori? XTB è tra i broker più grandi a livello internazionale e tra i migliori broker forex in assoluto.

XTB è regolamentato presso diversi regolatori finanziari ed offre una soluzione multi-asset molto competitiva, ideale sia per il trader principiante che per il trader esperto.

XTB si distingue in primis per la qualità superiore della piattaforma di trading xStation, per la validità dell´offerta e per la professionalità del servizio di assistenza e analisi. C’è poi IC Markets, un broker forex che orienta la sua offerta specificatamente sul mercato delle valute, con condizioni di trading molto vantaggiose, tra le migliori attualmente a livello mondiale, spread competitivi e un buon servizio di assistenza. Le piattaforme di trading sono la MetaTrader 4, la MetaTrader 5 e la cTrader, disponibili in tutte le versioni multi device, le quali danno accesso ad un totale di più di 55 coppie di valute, oltre ad una selezione di altri strumenti di trading.

FP Markets, invece, offre ottime condizioni di trading, piattaforme diversificate ed un buon servizio di assistenza, oltre alla possibilità di operare con leva elevata fino ad 1:500, gode di ottima reputazione ed è uno tra i migliori broker forex che abbiamo avuto modo di testare. FP Markets offre tre piattaforme di trading, la IRESS Trader e le classiche Metatrader 4 e 5, con una struttura commissionale tra le più competitive nel mercato delle valute, oltre ad una vasta gamma di risorse e strumenti per operare su oltre 45 coppie forex. eToro, in ultima analisi, è il broker numero uno per fare trading su forex e CFD in modalità social trading. Tramite eToro, è possibile individuare i trader più profittevoli e copiarne le strategie in tempo reale e in modo automatico. Per i principianti, significa poter usufruire dell´esperienza degli investitori più avanzati, per i trader con esperienza, significa generare ulteriori potenziali profitti sulle operazioni di chi decide

di copiarli.