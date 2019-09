Inserita in Cronaca il 26/09/2019 da Cinzia Testa “Il Danilo Dolci a servizio della comunità” Partinico – "Ampia ed immediata disponibilità ad offrire, al Comune della nostra cittadina, le professionalità presenti nell’istituto da me diretto, per lo svolgimento dei servizi del settore alberghiero-ristorativo e servizi sociali a supporto degli eventi organizzati dall’ Ente cittadino ed a supporto dei servizi alla persona, nello specifico quelli riguardanti la Casa di riposo “Canonico Cataldo”. Queste in sintesi le parole presenti nella lettera inviata dal professore Gioacchino Chimenti, DS dell’IISS Danilo Dolci, al Commissario straordinario del Comune, Coll. Rosario Arena. Qualche giorno fa, Ds e Commissario hanno discusso circa le possibili modalità di collaborazione tra le due istituzioni che a loro fanno capo. A seguito di tale interlocuzione, il Dirigente ha messo nero su bianco la propria manifestazione di intenti: “Offriamo il lavoro dei nostri insegnanti e delle nostre studentesse e dei nostri studenti di cucina, di sala e di accoglienza turistica che tutte le mattine potrebbero affiancarsi al cuoco in servizio nella struttura per la preparazione dei piatti riservati agli anziani, supportare il personale nel servizio in sala e occuparsi del front office per regolare e vigilare gli ingressi all’edificio. Quest’attività potrebbe essere avviata immediatamente e non avrebbe nessun costo per l’Ente” - è quanto si legge nella missiva-. “Auspichiamo che siffatta disponibilità sia attenzionata dal Commissario straordinario, così da poter divenire operativi a breve – dichiara Gioacchino Chimenti- e siamo, inoltre, certi che tutti coglieranno sia la grande valenza educativa di un tale intervento per le nostre studentesse e per i nostri studenti, sia il beneficio per la collettività”.