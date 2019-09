Inserita in Cronaca il 25/09/2019 da Cinzia Testa Clima: la Flc Cgil Sicilia aderisce alla Climate Action Week La Flc Cgil Sicilia aderisce alla grande mobilitazione che si terrà il 27 settembre prossimo nell’ambito del Climate Acrion Week, sostenendo le iniziative in programma nelle varie città siciliane. “In quanto rappresentanti degli educatori e degli operatori della scuola – dichiara il segretario regionale Adriano Rizza – sentiamo forte la responsabilità di proteggere il nostro ecosistema. La tutela dell’ambiente è strettamente connessa ai temi dell’educazione delle nuove generazioni e della conoscenza scientifica e tecnologica. Entrambe, infatti, sono il presupposto di una nuova cultura ecologica che rispetti l’equilibrio naturale e i limiti imposti dal nostro pianeta”. “Per questo – aggiunge – venerdì prossimo scenderemo in piazza al fianco degli studenti, dei docenti, del personale della scuola e dei cittadini, per richiamare l’attenzione di tutti, delle istituzioni, dei governi e delle imprese, affinchè ognuno faccia la propria parte”.