Inserita in Sport il 20/09/2019 da Cinzia Testa Un siciliano al Mondiale Karting di Lonato Angelo Lombardo e la VRT in gara con ambizioni nella kz2 al South Garda Karting. Venerdi si disputano le prove di qualificazione, sabato e domenica mattina le manche, domenica pomeriggio le finali. Prevista copertura streaming su www.cikfia.tv e live timing su www.apex-timing.com

Dopo un Lungo allenamento sulle piste siciliane Angelo Lombardo è partito alla volta di Lonato (BS) dove si stanno già disputando le prove libere e a partire da domani si comincerà a fare sul serio con ben 126 piloti giunti sul Garda per l’appuntamento Mondiale. Il messinese, già campione Europeo ha preparato minuziosamente questo appuntamento sostenuto dal team VRT Motorsport, partecipando ad alcune gare del campionato regionale per tenersi in allenamento e portare il mezzo alle massime prestazioni.



Grande determinazione nelle parole del presidente della VRT, Vincenzo Vacante: ”Essere presenti ad una manifestazione cosi importante ci fa onore, siamo pronti a dare il massimo a seguito del nostro pilota, dopo il successo della Coppa italiana di Kz2 conseguito nel 2108 a Battipaglia”.



Orgoglio ha manifestato Armando Battaglia, delegato Aci Sport Sicilia e referente per il Kart “ siamo molto contenti che un pilota Siciliano possa disputare una gara di tal prestigio e siamo certi che la sua sarà una prestazione di altissimo livello, questa stagione si sta rilevando di molto gratificante, teniamo d’occhio tanto i piloti esperti come Lombardo quanto gli astri nascenti come la giovane conferma Gabriele Minì, cresciuto nei nostri kartodromi dove tutt’ ora si allena, già vice campione mondiale della sua categoria e pronto a spiccare il volo verso il top dell’ automobilismo.



Il campionato del mondo karting KZ2 di Lonato del Garda è già entrato nel vivo, le finali fra cui quella in cui è impegnato Lombardo cominceranno alle 15 di domenica 22 settembre. E’ attivo il live timing per seguire i tempi dei protagosti sul link http://www.apex-timing.com/live-timing/southgardakarting/index.html , domenica anche in streaming www.cikfia.tv.