Inserita in Politica il 19/09/2019 da Cinzia Testa La società Mazara calcio comunica il costo dei biglietti per la gara di domenica con il Don Carlo Misilmeri La società Mazara calcio comunica che per la gara di campionato MAZARA – DON CARLO MISILMERI, (valevole per la seconda giornata del torneo di eccellenza, girone A) che si svolgerà allo stadio comunale Nino Vaccara, domenica 22 settembre alle ore 15.30, l’ingresso allo stadio avrà il seguente costo di biglietti:



Tribuna coperta: 8 Euro



Ingresso Donne: 5 Euro



Settore Curva: 5 Euro



Ingresso giovani fino all’età di 14 anni compiuti (con presentazione di documento all’ingresso): Omaggio



La prevendita biglietti è disponibile presso il Bar Stadio di fronte lo stadio comunale N.Vaccara.