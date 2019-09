Inserita in Politica il 19/09/2019 da Cinzia Testa Campobello - contributi per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo L’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Castiglione rende noto che la Regione ha attivato le procedure per l’erogazione di finanziamenti destinati alla fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per le famiglie con basso reddito. In base alla circolare dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione n. 19 del 30 luglio scorso, l’intervento è rivolto agli studenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado appartenenti a famiglie con ISEE pari o inferiore a 10.632.94 euro. L’istanza di contributo, formulata secondo lo schema reperibile sul sito istituzionale del Comune di Campobello, all’indirizzo www.comune.campobellodimazara.tp.it (sezione Avvisi), dovrà essere presentata esclusivamente presso la segreteria dell’istituzione scolastica frequentata dal richiedente entro il 30 settembre prossimo, a pena di esclusione. Le scuole cureranno infatti la ricezione delle domande e provvederanno a trasmetterle ai comuni di residenza.