Inserita in Un caffè con... il 19/09/2019 da Cinzia Testa Mentre i poveri combattono una guerra senza fine, c´è chi vince senza combattere Molto spesso si è soliti soffermarsi sulla questione dei salari minimi (la guerra dei poveri), quando invece l’attenzione dovrebbe essere rivolta di tanto in tanto sui salari massimi (la vittoria senza combattere), taciuti e talvolta inopportuni. Spunto per questa nostra riflessione è la vicenda ancora calda che ha come protagonista l’amministratore delegato della società Atlantia, come noto, la società incolpata di aver causato diversi morti per colpa della cattiva gestione.



Come riferiscono le ultime notizie, l’amministratore delegato, cioè il massimo responsabile della cattiva gestione, stando alle indagini della magistratura, è stato ricompensato con 13 milioni di buonuscita. Nel momento in cui occorrerebbe fare chiarezza ci troviamo come unica certezza una cifra astronomica che sembra quasi un premio.



Serve trasparenza, ci vogliono indagini che verifichino dove sono andati a finire i soldi destinati alla manutenzione di strade che sono rimaste vittime dell’abbandono e della noncuranza, e occorrono severi controlli affinché situazioni simili non si verifichino più.



Tutelare la sicurezza della circolazione stradale dei cittadini, che pagano per avere un buon servizio, deve essere l’assoluta priorità.