Inserita in Cronaca il 18/09/2019 da Cinzia Testa “La pizza del sorriso di 3P”: manifestazione in memoria di Don Pino Puglisi L’Associazione Nazionale di Azione Sociale (A.N.A.S.) e il Centro Accoglienza Padre Nostro, in collaborazione con le Associazioni: Cuore che Vede, Associazione un Mondo che vorrei, Associazione Il Girasole, Associazione Teniamoci per mano e Xylem, nell’ambito del progetto Percorsi di inclusione sociale e in occasione del XXVI ANNIVERSARIO del martirio del beato Giuseppe Puglisi organizza in data 20 settembre 2019 una manifestazione denominata “La pizza del sorriso di 3P”, che avrà luogo dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Per l’occasione, la Federazione Italiana Pizzaioli e alcuni chef stellati metteranno a disposizione la loro professionalità e maestranza.

Le scuole che hanno aderito all’evento sono: l’ICS Padre Pino Puglisi, l’ICS Luigi Pirandello-Borgo Ulivia e il Circolo Didattico Orestano.

L’attività laboratoriale avrà la finalità di far conoscere il processo di lavorazione del grano e la sua trasformazione in farina, elemento principe della pizza.

I minori avranno la possibilità di impastare e fare la pizza, di vedere il processo di cottura della pasta, delle crepes dolci e dei muffin. La giornata sarà allietata dai clown e si concluderà con un momento di convivialità ove si potranno degustare la pizza, la pasta, le crepes e i muffin.