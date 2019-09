Inserita in Cronaca il 17/09/2019 da Cinzia Testa Differenziata a San Vito Lo Capo, precisazione del sindaco: da aprile ad agosto raggiunto il 74,1% In merito ad alcuni articoli giornalistici, pubblicati negli ultimi giorni, riguardanti le percentuali di raccolta differenziata nel Comune di San Vito Lo Capo, il sindaco Giuseppe Peraino precisa:





“In riferimento alla percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti prodotta nel Comune di San Vito Lo Capo da gennaio ad agosto 2019, il dato generale si attesta sul 52,6%. Come si ricorderà, nei primi tre mesi dell’anno il servizio era gestito da Energetika Ambiente, quando, invece, è subentrata Agesp S.p.A., il 18 marzo scorso, c’è stato un potenziamento della raccolta porta a porta, tanto che tra aprile ad agosto è stato raggiunto il 74,1% di differenziata. Dati, dunque, importanti. A luglio c’è stato un ulteriore incremento, 80,1%, ad agosto, invece, una flessione al 68% ma è stato superato comunque il 65% previsto per legge. Se non ci fosse stato, infatti, il problema della mancanza di siti dove conferire l’organico, avremmo raggiunto anche ad agosto livelli elevatissimi di differenziata. In un Comune come San Vito Lo Capo, ottenere l’80% differenziata, con i flussi pendolari, è come aver ottenuto il 100% in un Comune in cui la popolazione stanziale è sempre la stessa per tutto l’anno”.