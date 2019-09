Inserita in Politica il 17/09/2019 da Cinzia Testa Ue, Corrao (M5S): Biagio Illuminante, accogliere la sfida per la nuova Europa “L’Europa è a un bivio. O ha il coraggio di cambiare con più solidarietà, più investimenti verdi e più attenzione al sociale oppure

tradirà per sempre le speranze risposte dai cittadini. Per il Movimento 5 Stelle il rilancio del progetto europeo deve passare dagli ultimi, da

chi ha fame, cerca libertà, non trova un lavoro e da chi ha a cuore le sorti del Pianeta. La pazienza dei cittadini non è infinita, ecco perché

testimonianze come quella di fratel Biagio Conte sono illuminanti per un concreto e coraggioso percorso di cambiamento che tutti insieme dobbiamo

intraprendere”. A dichiararlo è Ignazio Corrao, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, che ha incontrato fratel Biagio Conte, fondatore e gestore a

Palermo della Missione Speranza e Carità che ha percorso più di mille km a piedi per raggiungere il Parlamento europeo di Strasburgo.