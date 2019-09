Inserita in Politica il 16/09/2019 da Cinzia Testa Zammataro (#diventerà bellissima): vendita del boschetto della plaia è uno scippo in danno della nostra comunità che deve essere fermato! La notizia della messa in vendita da parte dell’Agenzia del Demanio di una vasta zona del boschetto della Playa è un fatto inconcepibile, che sconvolge e che merita di essere assolutamente contrastato per scongiurare quello che potrebbe rivelarsi un vero e proprio esproprio di un bene pubblico che oltre ad essere uno dei polmoni verdi della nostra città, rappresenta un patrimonio storico e ambientale che deve essere lasciato nella piena disponibilità e fruibilità della nostra Comunità. Oltre a quanto detto, cio che inoltre inquieta parecchio in questa storia è la tempistica di vendita (l’avviso di vendita è infatti apparso pochi giorni dopo al terribile incendio che ha devastato parte del Boschetto) e il prezzo irrisorio assegnato di soli 26.000 euro! Per quanto mi riguarda come Presidente della Commissione Urbanistica, chiederò all’Amministrazione Comunale e al Sindaco di fare piena luce su questa vicenda e per tale ragione, già da lunedì in occasione della programmata audizione in commissione Urbanistica dell’avvocato Capo del Comune di Catania solleciterò direttamente l’Avvocatura Generale del Comune di Catania ad attivarsi con tutti i mezzi previsti dalla legge per evitare che si verifichi questo scippo in danno della nostra Comunità. Lo ha dichiarato Manfredi Zammataro, Consigliere Comunale di #diventerabellissima e Presidente della Commissione Urbanistica del Comune di Catania.