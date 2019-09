Inserita in Politica il 08/09/2019 da Direttore e´ in corso la Costruzione del ponte da parte della rete anas che porti le riforme nel casa del terzo settore il 6 settembre nella sala Consiliare del Palazzo della Città Metropolitana di Bari (ex Provincia di Bari ) una CONVENTION, organizzata dalla rete associativa ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) Puglia, sul tema: *DECRETO CRESCITA D.Lgs 117/17 3°Settore* sono state invitate tutte le associazioni culturali.

•Con grande piacere abbiamo accolto il Dott. Antonio Nunziante V.Presidente della Regione Puglia per i Saluti Istituzionali evidenziando ed elogiando le notevoli potenzialità dellAnas Nazionale, mentre ha bacchettato l´AnasPuglia in quanto non ancora accreditata c/o la Regione Puglia, in particolare alla Protezione Civile.

•Altra prestigiosa presenza quella del Presidente Regionale del Coni Puglia Angelo Ciliberto al quale rivolgiamo i nostri ringraziamenti per la sua partecipazione.

•Luigi Favia Presidente regionale Anas Puglia ha ufficialmente, in qualità di padrone di casa, aperto i lavori ringraziando i Consiglieri della Città Metropolitana il Dott. Francesco Meleleo e la Dott.ssa Rosanna Piacente per aver concesso l´utilizzo della Sala Consiliare di uno dei Palazzi più belli della Puglia per celebrare il Convegno in oggetto, che ha visto intersecarsi con armonia ed alta energia Arte, Cultura, Promozione Sociale, Volontariato e Sport.

•A causa dello sciopero Alitalia non sono giunti a Bari il Presidente Nazionale Anas Dott.ssa Alessandra Giannola e il Dott. Antonio Lufrano portavoce Anas Nazionale, mentre, arrivati con la compagnia aerea EasyJet, hanno aperto la Convention sul DECRETO CRESCITA D.Lgs 117/17 il V.Presidente Anas Dott. Carlo Procopio e la Dott.ssa Lidia Candoni.

•Il punto all´ordine del giorno più importante sul D.Lgs 127/17 Terzo Settore è stato seguito, attentamente, da 53 Presidenti di Associazioni varie che si sono accreditate al Convegno.

•Altro punto all´ordine del giorno quello dell"Abbandono Scolastico" affrontato con grande capacità di linguaggio dalla dott.ssa Nunzia Lauritano che ha ufficialmente consegnato all´AnasPuglia le credenziali e le password per iscrivere i soci Anas alle Facoltà Universitarie targate E-Campus/ OrientaCampus.

•Due premi Anas sono stati consegnati, rispettivamente Premio Regionale conferito all´Associazione *Incontri* e il Premio Nazionale conferito al *Prof. Matteo Gelardi* •I premi consistenti in "Gioielli microsculture" sono stati realizzati dal M°Vito Gurrado.

•I lavori sono stati conclusi dal dott. Vito Bellipario e il Dott. Gaetano Troccoli rispettivamente negli argomenti tecnici "Assicurazione" e "Fisco"

•Alle 16 il saluto ufficiale di chiusura del Presidente Regionale Anas Luigi Favia che auspica di vedere le 53 Associazioni intervenute, unirsi alla rete già esistente e insieme raggiungere gli obiettivi prefissi.