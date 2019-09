Inserita in Sport il 06/09/2019 da Cinzia Testa Serie A e Sponsor: l’altra faccia del pallone

































Quella che si appresta a decollare è una stagione dalle

tante novità, nel campionato italiano. Ci riferiamo ovviamente ai tanti

avvicendamenti in panchina, da Sarri alla Juve a Conte all’Inter, passando per

Fonseca alla Roma e Gianpaolo al Milan sino a Di Francesco in viola. Gli arrivi

di Lukaku, De Ligt e Lozano hanno sin qui scombussolato il mercato italiano, in

attesa degli ultimi botti e degli spostamenti di quegli indecisi che possono

scatenare una vera e propria rivoluzione in sede di mercato: due nomi su tutti,

Icardi e Dybala ovviamente.



Sarà un’annata ricca di novità anche per quanto concerne un

altro aspetto centrale del calcio italiano: gli sponsor tecnici. Sebbene non vi

siano da registrare grossi cambiamenti per quanto concerne i top team, troviamo

da metà classifica in giù alcune novità interessanti.



Ad esempio, la nuova Fiorentina del Presidente Commisso si

presenta ai nastri di partenza con una prima assoluta per il calcio italiano,

lo sponsor di Le Coq Sportif, che sarà dunque sulla maglia del nuovo grande

arrivo in viola: Frank Ribery. Il Lecce è invece l’autore dell’altra grande

novità di quest’anno: i salentini hanno infatti optato per il proprio

sponsor M908, con le maglie prodotte in Cina ad opera della società

giallorossa.



Tra le squadre di vertice l’unica che cambia sponsor è

l’Atalanta: dopo il breve ma felice periodo con la Nike, che ha portato

addirittura agli orobici a qualificarsi per la prima volta nella sua storia in

Champions League, ci sarà la Joma a portare in scena i ragazzi di Gasperini

sotto le luci della ribalta europea.



Macron sarà lo sponsor più presente quest’anno, comparirà

infatti su ben sei maglie del campionato italiano, a seguire Kappa e appunto

Joma. Curioso notare come quest’ultima sia la marca con la più alta media di

gol a partita: 2.75 reti a match, a seguire troviamo la Nike (2.74) mentre

il podio è arricchito da Kappa (2.73) mentre Adidas è sesta

a 2.61.



Per quanto concerne i piazzamenti nella top 4 dell’ultima

decade troviamo la Nike che domina con ben 14 piazzamenti: a seguire Adidas con

8 e Kappa con 6 principalmente rappresentata dal Napoli nella speciale

graduatoria. Dove però Adidas la spunta sull’eterno e grande rivale nel campo

dell’abbigliamento sportivo è la media punti: 4 in più di Nike e ben 14 in più

di Puma.



Dunque, non solo Nike e Adidas, panorama calcistico che si

arricchisce di nuovi brand pronti a dire la loro e a mostrarsi al grande

pubblico. Alla stregua di quanto ormai avviene anche in altri sport, vedi il

tennis e il contratto milionario di Federer con Uniqlo, sono molteplici le

nuove firme che intendono farsi spazio nel calcio e più in generale nello sport

attraverso testimonial di primo livello.



