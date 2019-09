Inserita in Cultura il 05/09/2019 da Rossana Battaglia Vigata omaggia Andrea Camilleri In occasione della ricorrenza del 94°compleanno di Andrea Camilleri e a poche settimane dalla sua scomparsa la Cooperativa Agire, in collaborazione con l’Associazione culturale OfficinOff e il patrocinio del Comune di Scicli, presenta reading letterario “Omaggio a Camilleri”. Venerdì 6 Settembre alle ore 20:30 davanti Palazzo Municipale diversi artisti si alterneranno in una toccante lettura, in piazza, dei testi più significativi del Maestro. Prevista anche un´esposizione temporanea delle frasi più celebri, profonde e incisive dello scrittore e altre emozionanti sorprese.

- evento libero-

Informazioni al 3332613428 - 3518881474

mail: agirecooperativa@gmail.com