Inserita in Cronaca il 02/09/2019 da Cinzia Testa Marina militare: la nave scuola Palinuro in sosta a Trapani Quinta tappa della Campagna d’Istruzione 2019 a favore degli allievi marescialli della Scuola Sottufficiali di Taranto. Dal 5 all’8 settembre 2019 la Nave Scuola Palinuro della Marina Militare effettuerà una sosta nel porto siciliano nell’ambito della 55ma Campagna d’Istruzione 2019 a favore degli allievi Marescialli della Scuola Sottufficiali della Marina Militare. Il veliero esporrà il materiale del progetto Leonardo 500.

I frequentatori, durante la loro permanenza a bordo, completeranno le conoscenze acquisite durante l’anno accademico a terra. Nel solco delle più antiche tradizioni marinaresche, come solo un veliero può trasmettere, avranno l’occasione di cimentarsi con le scienze nautiche, apprenderanno le dinamiche della vita di bordo, i ritmi e le consuetudini marinaresche.





Questa prima esperienza di imbarco rafforzerà il carattere dell’Allievo, consolidandone il senso di responsabilità e stimolandone l’iniziativa nel superamento delle difficoltà tipiche della vita di mare, ma sarà anche un’occasione unica per rafforzare lo spirito di corpo e il senso di appartenenza tipico dei “professionisti del mare”.



La cittadinanza, gli appassionati della tradizione velica e i semplici curiosi potranno visitare nave Palinuro con le seguenti modalità:

- Giorno 5 settembre: dalle ore 16:00 alle ore 19:00;

- Giorni 6 e 7 settembre: dalle ore 10:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00.



Alle ore 15.00 del giorno 5 settembre 2019, il Comandante incontrerà la stampa per presentare l’Unità e la Campagna d’Istruzione in corso.