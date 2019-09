Inserita in Cultura il 02/09/2019 da Cinzia Testa Il “World Accordion Festival” approda a Nicosia Eugenia Cherkazova: “Pubblico affettuoso, amici sul palco. Un’esperienza emozionante” “Tante emozioni. Un pubblico caldo e affettuoso. E sul palco un gruppo di amici”. Queste le parole con cui Eugenia Cherkazova, proveniente dall’Ucraina, commenta il “World Accordion Festival”, il Festival Internazionale della Fisarmonica, che questa sera farà tappa a Nicosia. “La bellezza di questa manifestazione è che ci permette di stare insieme e scambiarci esperienze musicali e culturali - aggiunge la fisarmonicista - il direttore artistico Pietro Adragna, che mi ha voluto qui, è stato qualche anno fa nostro ospite a Kiev. Sono esperienze bellissime”.

Eugenia Cherkazova, insieme a Jorge Alves e Rodrigo Mauricio (Portogallo), Alexander Kolovsky (Macedonia), Vitaliy Dmitriev e Anna Kolovska (Russia), sono i protagonisti della IV edizione della kermesse, nata originariamente nella provincia di Trapani e oggi portata in altre due province, Palermo ed Enna.

Una manifestazione che ha come obiettivo principale quello di far comprendere che la fisarmonica non è solo uno strumento popolare ma uno strumento versatile con cui si può suonare ogni genere di musica.

Dopo il successo della serata di apertura alla Tonnara di Bonagia, e delle successive tappe a Marsala e Castronovo di Sicilia, dove i sette fisarmonicisti, con sorprendenti performance, anche in duo e trio, hanno dimostrato quanto alto sia il livello di questa kermesse, questa sera l’appuntamento è a Nicosia, in piazza Garibaldi, alle 21.30. A presentare il concerto, ad ingresso gratuito, con il suo consueto entusiasmo, ci sarà Valentina D´Alessandro.