Inserita in Politica il 31/08/2019 da Direttore Interviene la Lega Calcio,Rta è la radio autorizzata alla radiocronaca delle partite di campionato del Palermo Rta (Radio Tivù Azzurra) è l’unica radio al momento a Palermo ad aver ricevuto i diritti radiofonici del campionato di serie D, direttamente dalla Lega Calcio. L’emittente radiofonica era stata esclusa dalla società Ssd Palermo e ad altre radio, era stata data, in esclusiva, la radiocronaca in diretta delle partite del Palermo. Interviene la Lega Calcio: nessuno può avere esclusiva. Rta Radio Tivù Azzurra, la frequenza rilasciata al Comune, perfettamente in regola con le procedure, ha ricevuto il via libera dalla Lega. “Non ho agito contro nessuno – spiega Sasà Taibi, editore di Rta - Ho solo difeso la mia emittente da una forma di ingiustizia che non poteva essere tollerata. Continuo a ritenere che sarebbe stato più entusiasmante lavorare in sinergia con le altre emittenti radio e tv. Si sarebbe alzato un solo grido: “Forza Palermo”, senza rivalità o concorrenza, solo con il piacere di sostenere e supportare la squadra della nostra città. A quanto pare questo piacere forse era solo mio”. Ricevuta la notizia di esclusione dalla radiocronaca e l’impossibilità di collaborare, quando la società inizialmente aveva decantato un’atmosfera di cooperazione, Sasà Taibi, editore di Rta, si è messo in contatto direttamente con la Lega Calcio a tutela delle proprie ragioni. La Lega di contro, rispondeva di non essere a conoscenza della situazione ed escludeva categoricamente le condizioni rese note dagli addetti stampa della società. Fatta regolare richiesta, allegando tutta la documentazione necessaria, e acquistati i diritti radiofonici, pertanto, il nome di Rta Radio Tivù Azzurra al momento è l’unica emittente radiofonica palermitana presente nel sito ufficiale della Lega Calcio Serie D, sotto la sezione “emittenti autorizzate”. La Lega dichiara inoltre che, chi non è inserito nell’elenco ufficiale, commette un abuso, e pertanto sarà segnalato e sanzionato dalle autorità competenti. La società non è titolata a rilasciare alcuna autorizzazione ad emittenti radiotelevisive, né per le partire in casa né per quelle in trasferta. Domenica 1 settembre a partire dalle ore 14 sulle frequenze radiofoniche di Rta (Radio Tivù Azzurra) Fm 91.8 e 94.3, in streaming sul sito www.radiotivuazzura.it e sul canale 878 del digitale terrestre, si potrà ascoltare l’audio della radiocronaca in diretta dallo stadio di Marsala durante la prima partita di campionato Marsala –Palermo con la voce storica del Palermo, Mario Giglio, in collaborazione con lo staff di TuttoPalermo.net