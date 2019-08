Inserita in Politica il 31/08/2019 da Direttore Lettera di un genitore relativa ad una esperienza culturale linguistica Lo scrivente,



desidera con la presente, portare all´ attenzione della Vs redazione, un esperienza culturale/linguistica organizzata dall´ EducoItalia, un ente di formazione accreditato dal MIUR, che organizza in tutta Italia dei campus, vere opportunità di studio della lingua inglese, per bambini dai 5 ai 13 anni, una full immersion di una settimana con attività ludico didattiche, con la presenza di tutor madrelingua qualificati.

Il sottoscritto, genitore di una bimba di 5 anni, ha colto con entusiasmo e passione, la possibilità offerta , iscrivendo subito nostra figlia, convinti che l´ inglese deve essere oltreché, una materia di studio a scuola, una occasione di gioco, confrontandosi, con diverse attività, quali canzoni, teatrino, giochi, arte,ecc. tutto semplicemente in lingua inglese.

Questa edizione 2019, è ispirata al rispetto della natura e il riuso, con dei laboratori preparati per sensibilizzare e stimolare alla campagna di salvaguardia dell´ambiente.



L´ esperienza, si svolgerà a Trapani, presso l´ Istituto Incoronata di Erice, dal 02 Settembre al 06 settembre, i bambini alla fine, svolgeranno un final show, dimostrando, quanto da loro appreso, ricevendo inoltre, un attestato d´ Inglese, riconosciuto dal MIUR.

La direttrice del Camp a Trapani è Sandra Figuccio.



Spero, da genitore, che questi eventi, queste esperienze di crescita, di socializzazione, vengano organizzate molto più frequentemente nella nostra regione, per far comprendere, che l´ inglese è un occasione di socializzazione, divertimento oltreché di studio, per accrescere il proprio bagaglio di pensiero, di scambio culturale tra diverse etnie, c´è anzitutto, il bisogno di unire, di coinvolgere, di aprirsi educando i nostri figli al rispetto, alla conoscenza, al dialogo, alla comprensione.



Grazie



Trapani, 31 Agosto



Alberto Baldarotta