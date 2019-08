Inserita in Tempo libero il 29/08/2019 da Cinzia Testa A Capaci i ragazzi raccontano la santuzza: il 3 settembre il cuntu di Santa Rosalia A Capaci si cunta u cuntu di Santa Rosalia. E gli attori saranno i ragazzi del luogo. Il 3 settembre, alle 21, in piazzetta Santa Rosalia, sotto lo sguardo benevolo della Santuzza andrà in scena lo spettacolo, aperto al pubblico. Il testo e la regia sono di Maria Ansaldi, i costumi di Francesco Davì. L´evento è promosso dal comune di Capaci con il sindaco Pietro Puccio e dall´associazione Conti Pilo e da I Teatantranti Instabili, associazione culturale e di teatro amatoriale. Gli attori sono proprio i "Piccoli Teatranti" giunti al quarto anno di laboratorio. A loro il compito difficile di rappresentare il male, la peste che affliggeva e affligge ancora oggi in altre forme la Sicilia. Alla santuzza il compito di individuarlo ed estirparlo oggi come allora. La Santuzza sarà interpretata da un´attrice emergente che fa parte del vivaio dei teatranti, Annagiulia Testaverde. Ad accompagnare e incorniciare la messainscena anche il ballo delle vergini affidato a Clara Lombardo. "Siamo orgogliosi del nostro gruppo di ragazzi - dice il presidente de I Teatranti Instabili Giuseppe Costanzo - che sempre più innamorato del teatro, continua a grandi passi il percorso di conoscenza intrapreso". A Capaci il culto della santa è radicato da anni, la stessa regista, insieme alla sorella Francesca Ansaldi, ricorda la festività e l´impegno profuso nella realizzazione di questa. "Ricordiamo la discesa della santa dal santuario ubicato nella montagna, suggestivo scorcio carico di spiritualità che merita di essere visitato", dicono Maria e Francesca Ansaldi. E ricordano anche il padre adoperarsi per realizzare la tradizionale volata degli angeli all´arrivo della santa. Uno spettacolo ricco di emozioni, "facevo l´angelo mi sedevo accanto a lei in processione. Era un esperienza bellissima: le tenevo la mano tutto il tempo sapevo che era una statua ma per me in quel momento era una ragazza in carne ed ossa e le tenevo la mano" dice Mariapia Greco, vicepresidente de I Teatranti Instabili. Ad animare la rappresentazione del cunto ci sarà il gruppo folk di Capaci I pupi ri zuccaru, formato da Arturo Di Natale alla chitarra, Pino Ferrara alla fisarmonica, Clara Rappa e Lisa Croce alla voce , special guest Antonio Rizzuto alle percussioni.