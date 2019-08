Inserita in Cultura il 28/08/2019 da Cinzia Testa Venerdi 30 agosto ore 18,30 - Museo Lilibeo Venerdì 30 agosto al Museo Lilibeo RADICETERSA Terzo appuntamento di “AGORAI del MARE” Proseguono le manifestazioni di AGORAI del MARE, il progetto varato dal neo Direttore EnricoCaruso volto alla conoscenza e valorizzazione del Parco Archeologico di Lilibeo. Venerdì prossimo - al Museo Lilibeo – è la volta di RADICETERSA concerto presentato da Lelio Giannetto per Curva Minore. RADICETERSA con Tommaso Miranda -sassofono baritono, Lelio Giannetto -contrabbasso e Domenico Sabella -batteria, esprime un “suono” e un “pensiero” musicale. Immagina una condivisione estatica causa ed effetto del susseguirsi di sequenze e impulsi provocati quasi per caso. Come in un gioco senza fine, i tre strumenti compongono questa idea di gruppo che si effonde con gioiosa consapevolezza: ora virtuosamente, ora ironicamente, ora oniricamente. Oltre a fornire riferimenti narrativi che dalle radici del blues ci riportano ai nostri giorni, RADICETERSA esegue composizioni proponendo una soluzione originale per abbattere il conflitto tra generi: musicali, culturali e umani. COMUNE DI MARSALA

“Agorai del Mare - Luoghi e memorie “ è il progetto "aperto", varato dal Direttore arch. Enrico Caruso, per far meglio conoscere - sotto diversi aspetti, le grandi potenzialità del nuovo Parco Archeologico che unisce il centro di Marsala al mare, proponendosi come “attrazione delle migliori esperienze e professionalità, sotto il profilo scientifico, culturale e artistico per fare del parco il luogo e l’occasione di ricerca e approfondimento” . Il titolo dell’iniziativa evoca l’agorà antica, sede di assemblea, luogo dell’incontro e della conoscenza, centro e cuore dell’antica polis. Gli appuntamenti, da agosto a settembre tra danza, teatro, “cunto” e musica vedono numerosi artisti che hanno aderito al progetto, come la vocalist Miriam Palma, gli attori Sebastiano Tringali, Raffaele Gangale e Chiaraluce Fiorito e i musicisti Nazzareno Zacconi e Lelio Giannetto. L’iniziativa promossa dal PARCO ARCHEOLOGICO di LILIBEO-Marsala è sostenuta dai Teatri di Pietra in collaborazione con Estreusa Ideazioni d’Arte