Inserita in Cronaca il 28/08/2019 da Cinzia Testa Quadri d´autore e beneficenza: raccolte somme ad Erice Diverse persone si sono regalate un quadro d´autore e hanno fatto beneficenza. Quasi 500 euro sono stati raccolti lunedì 19 agosto durante l´iniziativa promossa ad Erice dal Circolo Intercomunale del Movimento Cristiano Lavoratori “Azione Cristiano-Sociale” di Trapani.Al Palazzo Sales di Erice Vetta, sono stati esposti i quadri realizzati dall´artista Giuseppe Canino che ha messo a disposizione le sue opere per raccogliere donazioni da devolvere in beneficenza. Le opere esposte hanno riscosso successo e la cifra raccolta dalla vendita ha valore di donazione destinata all´assistenza sanitaria e formativa dei minori poveri della missione cattolica in Paraguay del trapanese Giovanni Cangemi. L´iniziativa è stata patrocinata dal Comune di Erice e vista la necessità di sostenere la missione di Giovanni Cangemi non si esclude che ne seguiranno delle altre.