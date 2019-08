Inserita in Cronaca il 28/08/2019 da Cinzia Testa Libri, autori e bouganville: ospite Mario Foderà Penultimo appuntamento a Libri, autori e bouganville giovedì 29 agosto alle 21,30 in via Venza a San Vito Lo Capo. Ospite del salotto letterario di Giacomo Pilati è Mario Foderà, scrittore autodidatta autore di "Io marinaro" (Liberetà edizioni), rivelazione dell´ultimo Festival di Venezia come migliore adattamento per il cinema. I due cortometraggi ispirati al testo sono risultati entrambi vincitori. Uno straordinario romanzo popolare sulla marineria, definito dai critici il moderno Malavoglia.