Inserita in Sport il 23/08/2019 da Direttore Marsala Calcio: Ancora un portiere, si tratta di Alessandro Noto (2001) La S.S.D. Marsala Calcio a R.L. comunica di aver perfezionato il tesseramento del portiere classe 2001 Alessandro Noto. Atleta trapanese, Noto muove i primi passi con il Paceco 1976, società con la quale, giovanissimo, si toglie il lusso di mettere a referto 11 presenze in Serie D. Nell´estate del 2018 arriva l´acquisto da parte della Sicula Leonzio (Serie C Girone C), che lo gira in prestito prima al Casarano (Eccellenza Puglia), poi al Marina di Ragusa (Eccellenza Sicilia Girone B).

Adesso, l´arrivo in prestito fino al 30.06.2020 con diritto di riscatto dalla Sicula Leonzio (Serie C Girone C).

Al giovane portiere, i migliori auguri di uno splendido futuro a Marsala da parte della Società.