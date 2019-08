Inserita in Tempo libero il 17/08/2019 da Direttore Carnevale estivo a Tre Fontane Mancano poche ore ed è tutto pronto per la per la 12esima edizione del Carnevale estivo che, dopo lo straordinario successo degli anni passati, che hanno visto la partecipazione di diverse migliaia di persone, coinvolte in una vera e propria grande festa all´insegna del divertimento e dell´allegria, tornerà ad animare la frazione di Tre Fontane, domani sera, domenica 18 agosto.



La manifestazione ideata e curata da Gianvito Greco e promossa dall´Amministrazione comunale guidata dal sindaco Castiglione, nell´ambito della rassegna "E... state con noi 2019" curata dall´assessore Donatella Randazzo, avrà inizio alle ore 21.30 dalla via Trapani, dove si terranno il raduno e la parata di circa 20 gruppi mascherati provenienti da tutta la Sicilia: I Tamburi Aragonesi di Castelvetrano, Belle Epoque di Palermo, Il Ballo dei Pastori di Balestrate, Moon Dance con Piero e Donatella di Campobello di Mazara, Il Mondo Disney di Alcamo, I Tamburi di Misilmeri, I Burgisi di Petrosino, Le Majorettes di Capaci, La sud Street Band di Salemi, Scrusciu di Sicilia di Castelvetrano, Sbandieratori e Musici di Vicari, Le Majorettes di Terrasini, Sud Street Band di San Giuseppe Jato, Ali Babà di Petrosino, Milan Club di Campobello di Mazara, Sicilia Bedda di Salemi, Tataratà di Casteltermini, Folk Città di Agrigento, Compagnia Joculares Artisti di Strada di Catania, Terra di Sicilia di Campobello di Mazara.



Dal centro della frazione prenderà, dunque, il via la grande sfilata che traccerà un percorso a colori e che interesserà anche il lungomare est secondo il seguente percorso: via Trapani, via della Chiesa, via Scuderi, piazza Mercato (Torre Saracena), via Tre Fontane, viale Nicolò Gentile (andata sino alla 107esima est, ritorno sino a piazza Favoroso).



Tantissime saranno, inoltre, le attrazioni dedicate a grandi, bambini e soprattutto ai giovani dislocate nelle diverse "isole del divertimento" che saranno allestite nelle zone centrali della frazione balneare (in piazza Favoroso i Les Deseos animeranno la serata con balli carnevaleschi, la via Scuderi, invece, sarà dedicata alla "disco dance" grazie all´organizzazione del Freedom, della Loggia e del Crazy pub; nella piazzetta antistante la Torre, inoltre, sarà allestito "Il villaggio di Carnevale per i bambini", mentre nella via Trapani, di fronte Pizza Pay, Giusy Garetti e la sua "Unione Latina" faranno ballare a ritmo di salsa, merengue, bachata e caraibico.



Non mancheranno, infine, giochi di luci e colori, che illumineranno il cielo, giochi gonfiabili, zucchero filato e trucca-bimbi per un carnevale estivo che anche quest´anno si preannuncia ricco di divertimenti adatti a tutte le età, all´insegna dell´allegria e della spensieratezza.



«Sono davvero emozionato di organizzare questa 12esima edizione del Carnevale estivo (9 edizioni si sono tenute a Torretta Granitola e 3 a Tre Fontane, ndr) - dichiara il direttore artistico Gianvito Greco – una manifestazione bellissima, ma al contempo complessa che negli ultimi anni è cresciuta moltissimo. Proprio per tale motivo non nascondo un po´ di ansia, perché c´è sempre il timore di non fare abbastanza. Anche questa volta, tuttavia, come sempre, ci stiamo impegnando tantissimo, nell´auspicio di riuscire a fare divertire proprio tutti».



«Per una sera Tre Fontane si trasformerà in un vero e proprio villaggio del divertimento – aggiungono il sindaco Castiglione e l´assessore Randazzo – Avendo vissuto le due precedenti edizioni, che in particolare nel 2016 e nel 2017, a settembre, hanno visto la presenza di diverse migliaia di persone a Tre Fontane, siamo fiduciosi nel fatto che anche domani sera sarà un grande evento, destinato a identificare nel tempo la nostra bellissima frazione balneare».