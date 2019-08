Inserita in Cronaca il 09/08/2019 da Cinzia Testa Un sereno e felice Ferragosto da Anas Si comunica che la sede nazionale Anas (Associazione Nazionale di Azione Sociale), per consentire al personale dipendente un meritato riposo dopo un intenso anno di lavoro, chiuderà dal 12 al 22 agosto. Ciò nonostante le attività dell’Anas continueranno ininterrottamente su tutto il territorio nazionale secondo i calendari previsti. Per tutte le comunicazioni si invita a usare la nostra mail info@anasitalia.org, pregando comunque di inviare solamente informazioni attinenti alle nostre attività.



Il Presidente nazionale, nel ringraziare i collaboratori per il lavoro svolto sul territorio e i dirigenti per l’immensa pazienza, augura a tutti una meritata vacanza estiva, con la certezza che al rientro ci sarà una carica ancor maggiore, che consentirà di portare avanti tutti gli impegni con grinta ed efficacia, al fine di soddisfare le esigenze di tutti.