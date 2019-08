Inserita in Un caffè con... il 06/08/2019 da Cinzia Testa Corso di eccellenza - "L´arte del governare: la geopolitica nell´era della globalizzazione" La redazione, al fine di dare un contributo alla creazione di una classe dirigente in grado di amministrare adeguatamente la società, sia sotto lŽaspetto politico che amministrativo, ha deliberato lŽattivazione di un corso di formazione volto a formare 25 eccellenze per regione in tutte le regioni dŽItalia. Il corso, che prende il nome di "LŽarte del governare: la geopolitica nellŽera della globalizzazione", ha già ottenuto il patrocinio di diversi enti, tra cui anche la rete associativa Anas (Associazione Nazionale di Azione Sociale).

Tra i docenti spiccano Simon Petermann, prof. di Geopolitica emerito dellŽUniversità di Liegi, tra i più importanti autori del trattato di pace tra lŽ O.L.P. di Arafat e lo Stato di Israele allora guidato da Simon Perez, lŽOn.le Aldo Carcaci, deputato federale belga, lŽOn. Aristide Gunnella, giaŽ Ministro della Repubblica italiana, lŽOn. Mario Tassone, già tra i componenti del Governo della Repubblica italiana, il prof. Claudio Bonvecchio, docente ordinario di Filosofia della Politica dellŽUniversità dellŽInsubria, la Prof. Catia Gentilucci, docente di Politica Economica Internazionale allŽUniversità di Camerino, Il Prof.Fabio Stuppia, esperto in Sicurezza Nazionale e Segreto di Stato.

La redazione è in attesa di ricevere lŽadesione di altri insigni docenti, civili e militari, desiderosi di mettere a disposizione dei partecipanti al corso il loro bagaglio culturale, Al fine di far sviluppare in loro una visione chiara e strategica sulla gestione politica e amministrativa dello stato.

Inoltre, la redazione, per il suo carattere di laicità e apoliticità che la contraddistingue, inviterà tutti i partiti presenti in Parlamento affinchéŽ segnalino un loro rappresentante.

Si specifica che verranno selezionati 25 ragazzi per regione e che queste eccellenze verrano scelte in due step: una prima selezione verrà fatta per mezzo dellŽanalisi approfondita dei curricula e, una volta effettuata la prima scrematura, si procederà alla selezione per mezzo di un colloquio orale.

Per maggiori info è possibile scrivere a questo indirizzo mail: direttore@quotidianosociale.it