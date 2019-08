Mons. Sorondo all´Onu per combattere uniti la schiavitù: l´appello congiunto delle Nazioni Unite e della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali contro la tratta:

Inserita in Cronaca il 01/08/2019 da Cinzia Testa





Nell´oggi comincia già il domani" scriveva lo scrittore inglese Samuel

Taylor Coleridge. È questo il messaggio che martedì scorso, Giornata Mondiale

della Tratta, le Nazioni Unite hanno voluto lanciare come sfida per debellare

la tratta degli esseri umani. Si tratta di un fenomeno drammatico e dai

contorni multiformi, di cui un saggio è offerto da Nuns Healing Hearts, la

mostra della fotografa e attivista statunitense Lisa Kristine, organizzata con

la collaborazione della Missione della Santa Sede all’Onu, la Pontificia

Accademia per le Scienze Sociali, di cui è presidente e membro del Consiglio

Stefano Zamagni, e la Galileo Foundation, visitabile nel Palazzo di Vetro di

New York fino al 2 agosto. Lo scorso maggio, Papa Francesco stesso aveva

visitato la mostra allestita nell´Aula Paolo VI, offrendosi di firmare alcune

delle fotografie ora esposte nella Grande Mela. L´inaugurazione è stata anche

l´occasione per tracciare le tappe dell´impegno della Pontificia Accademia

delle Scienze Sociali: il cancelliere, mons. Marcelo Sanchez-Sorondo, ha preso

parte alla prolusione, rimarcando - sottolinea l´AgenSIR - la denuncia del

Pontefice a quello che è "un crimine contro l´umanità, una ferita frutto

della globalizzazione dell´indifferenza".

Contro il riduzionismo

antropologico

Nel suo intervento, mons. Sorondo ha

ricordato quanto le moderne schiavitù siano un assillo

costante del Papa. Lo dimostra la richiesta, avanzata poco dopo la sua elezione

al soglio di Pietro (Marzo 2013), di approfondire le forme contemporanee

della tratta degli esseri umani. Come sottolinea Papa Francesco, la schiavitù è

un fenomeno ancora esistente, nonostante i grandi passi fatti per debellarla -

come la Convenzione concernente la schiavitù, firmata a Ginevra nel 1926. Il fenomeno,

infatti, rimane profondamente radicato in alcuni Paesi, come India, Sudan e

Mauritania. Sarebbe, tuttavia, erroneo considerarlo un drammatico risvolto

delle nazioni in via di sviluppo, perché - come ha ricordato mons. Sorondo nel

suo intervento - la schiavitù "riappare sotto nuove forme come

lavoro forzato, prostituzione, traffico d´organi e sfruttamento

minorile" Rivolgendosi ai partecipanti del Seminario Internazione sulla proposta per

"un´economia sempre più inclusiva" press la

Casina Pio IV nel 2014, Papa Francesco aveva già espresso una ferma

condanna a questo "atteggiamento dello scarto", fenomeno evidente

dell´invisibile tendenza al riduzionismo antropologico: "Si

scarta quello che non serve, perché l’uomo non è al centro. E quando l’uomo non

è al centro, c’è un’altra cosa al centro e l’uomo è al servizio di quest’altra

cosa. L’idea è quindi salvare l’uomo, nel senso che torni al centro: al centro

della società, al centro dei pensieri, al centro della riflessione. Portare

l’uomo, un’altra volta, al centro". Per mons. Sanchez-Sorondo, l´impegno

diramato dal Papa coincide con gli obiettivi di sviluppo sostenibile inseriti

dalle Nazioni Unite nell´Agenda 2030, che mirano a

porre fine alla povertà, alle disuguaglianze e a incentivare lo sviluppo

sociale ed economico. Anche le moderne forme di schiavitù sono al centro

dell´interesse dell´Agenda, come esemplificato dall´Obiettivo 16: "Ridurre

crimini violenti, sfruttamento della prostituzione, lavoro forzato e violenza

sui minori sono chiari obiettivi globali". Come sottolinea il cancelliere,

dunque, sradicare queste forme di schiavitù non solo coincide con la dottrina

sociale della Chiesa, ma è "un

imperativo morale per tutte le donne e gli uomini della nostra generazione che

seguono un mandato proveniente sia dei capi religiosi che dalle istituzioni

politiche".