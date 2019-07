Inserita in Sport il 31/07/2019 da Cinzia Testa Final Four Supercoppa LNP 2019 Old Wild West a Milano Sarà la città di Milano ad ospitare, dal 27 al 28 settembre, la fase finale della quarta edizione della Supercoppa LNP Old Wild West, l’evento di Lega Nazionale Pallacanestro che segna l’inizio della stagione agonistica.

Alla Final Four prenderanno parte le squadre che vinceranno i quarti di finale che si disputeranno in gara unica tra il 19 ed il 22 settembre. Penultimo turno del rinnovato format di competizione che vedrà partecipare, nella fase di qualificazione, tutte le 28 squadre iscritte al campionato di Serie A2 Old Wild West 2019-2020.

L’evento sarà ospitato dall’Allianz Cloud, recentemente inaugurato al termine dei lavori di ristrutturazione. Il rinnovato impianto sarà una delle sedi dei XXV Giochi olimpici invernali del 2026.

Si ricorda che la 2B Control Trapani è inserita nel girone di qualificazione “Azzurro” insieme a MRinnovabili Agrigento, Gevi Napoli e Benfapp Capo d’Orlando e che il calendario dei granata è suddiviso con le seguenti sfide:

Domenica 8 settembre, 2B Control Trapani-MRinnovabili Agrigento, Ore 19.30, PalaConad; Mercoledì 11 settembre, Benfapp Capo d’Orlando-2B Control Trapani, Ore 21.00, PalaFantozzi; Sabato 14 settembre, 2B Control Trapani-Gevi Napoli, Ore 20.30, PalaConad.

La formula prevede che le sette squadre vincenti dei gironi, più la miglior seconda, accedono alla fase ad eliminazione diretta. La fase ad eliminazione è strutturata su singola gara, sui campi delle quattro migliori prime classificate. La gara verrà disputata in una data a scelta delle Società ammesse, compresa tra il 19 (giovedì) ed il 22 (domenica) settembre. Le formazioni che avranno la meglio in questi quattro match accederanno alla Final Four che si disputerà il 28 e 29 settembre, con sede appunto quella dell’Allianz Cloud. Il precampionato della 2B Control Trapani verrà completato con amichevoli e/o tornei in base al piazzamento nel corso della Supercoppa LNP 2019 Old Wild West e verrà reso noto in un secondo momento.