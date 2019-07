Inserita in Sport il 27/07/2019 da Direttore Qualificazione Olimpica Softball: Con una splendida rimonta l´Italia si regala la quarta vittoria Dopo una partenza da incubo con 4 punti subiti nella prima ripresa, l’Italia reagisce e porta a compimento una splendida rimonta che gli regala la quarta vittoria del torneo di Qualificazione Olimpica contro le eterne rivali dell’Olanda (7-4), ormai ufficialmente fuori dalla corsa per Tokyo 2020. E le azzurre lo fanno con il marchio di fabbrica che le aveva portate a vincere l’Europeo, a suon di fuoricampo. Il back to back del secondo inning firmato da Emily Carosone, che suona la carica con un homer da 3 punti, e Erika Piancastelli, solo-homer, permettono all’Italia di trovare quel vantaggio che poi incrementa, con il terzo fuoricampo di serata firmato da Longhi, e difende fino all’ultimo out.

Il manager Enrico Obletter commenta così: “Dall’inferno di Utrecht è uscita una grande squadra, perché solo una grande squadra poteva risollevarsi da una prima ripresa dove abbiamo subito 4 punti. Grande rimonta di squadra con un grande rilievo di Ilaria Cacciamani e con il fuoricampo di Carosone che ha dato la scintilla per mettere ko l’Olanda. Domani ci aspetta la Gran Bretagna, un’altra partita dura che giocheremo al massimo”.



L’ultima partita dell’Italia contro la Gran Bretagna, che sarà decisiva per stabilire chi andrà alle Olimpiadi di Tokyo 2020, è stata programmata per domani, sabato 27 luglio, alle ore 15 ed andrà in diretta su Sky Sport Arena (ch. 204).