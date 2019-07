Inserita in Sport il 26/07/2019 da Direttore TENNIS - Il Torneo Open Maschile, organizzato dalla Società Canottieri Marsala, entra nel vivo: oggi quarti di finale, Un montepremi di ben 8000 euro, oltre 65 iscritti, 14 giorni di incontri sul campo di gioco della Società Canottieri Marsala, circolo organizzatore, che per il terzo anno consecutivo, realizza un evento sportivo di richiamo regionale, valido come prova del Circuito Sicilia della Federazione Tennis.



Oggi, per i quarti di finale scenderanno in campo i migliori otto giocatori che si contenderanno l´ingresso alle due semifinali di domani. Le prime quattro teste di serie sono: Antonio Massara (2.1 TC Match Ball Siracusa) e Gianluca Naso (2.1 Circolo Tennis e Vela Messina), Alessio Di Mauro (2.2 Tennis Club Siracusa) e Omar Giacalone (2.2 CT Palermo), che fideranno i vincitori degli Ottavi di finale di ieri, che sono rispettivamente: Antonio Campo, Ettore Zito, Giorgio e Fausto Tabacco.



In totale gli iscritti al torneo open maschile sono 65 tennisti professionisti, di cui ben 25 con classifica di seconda categoria. Fino ad oggi due sono stati i giocatori con le maggiori migliori partite disputate: Riccardo Chessari, che ieri è stato sconfitto, e Giorgio Tabacco, che invece è ancora in gioco.



In occasione del Torneo, la Società Canottieri Marsala è aperta non solo ai soci, ma a tutti gli appassionati di tennis che vogliono seguire in diretta gli incontri. Tutti gli aggiornamenti sono pubblicati sulla pagina Facebook della Società Canottieri (Società Canottieri Marsala - Pagina Istituzionale). Infine, domani (sabato 27 luglio) si terranno le semifinali, mentre domenica 28 è in programma la finale con relativa cerimonia di premiazione.