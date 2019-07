Inserita in Cultura il 26/07/2019 da Cinzia Testa Internazionalizzare i curricula scolastici conoscendo l’Europa E´il progetto PON FSE del Liceo Pascasino di Marsala di cittadinanza europea che prevede la mobilità transnazionale a Dublino, a spese dell’Unione Europea, per 21 giorni per quindici studenti particolarmente meritevoli del Liceo linguistico. Gli studenti, già in possesso di certificazione linguistica B1, seguiranno un corso di inglese presso la Dcu University di Dublino, studieranno il territorio e le peculiarità dell’Irlanda e potenzieranno le loro conoscenze di lingua straniera, nonché quelle relazionali. Il percorso formativo in Irlanda è stato preceduto da un corso Pon “I love Europa” di 30 ore di cittadinanza europea, tenuto dalla prof.ssa Annelise Galfano, grazie al quale gli studenti hanno acquisito le competenze di base per realizzare una più attenta lettura del territorio Irlandese. Soddisfatta la Dirigente Anna Maria Angileri, che sottolinea l’importante lavoro di internazionalizzazione realizzato dalla scuola, che si è anche aggiudicata in questi giorni tre progetti Erasmus di mobilità dello staff e degli studenti in otto diversi Paesi europei.

Nella foto la Dsga dott. Irene Mistretta, le docenti accompagnatrici Anna Roccaforte, Francesca Gerardi, Bice Urso, la Dirigente scolastica prof.ssa Anna Maria Angileri, l’assistente amministrativa Daniela Alagna e due studentesse.