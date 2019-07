Inserita in Cronaca il 25/07/2019 da Cinzia Testa

REGIONE: SICILIA-GIAPPONE - NUOVE PARTNERSHIP STRATEGICHE

L’Assessore Turano incontra l’Ambasciatore d’Italia in Giappone





Le nuove partnership strategiche per attrarre investimenti giapponesi nell’Isola e ancora gli importantissimi appuntamenti delle olimpiadi del 2020 a Tokyo e dell’Expo di Osaka nel 2025 sono stati alcuni degli argomenti trattati nel corso del cordiale incontro tra l’assessore regionale alle Attività produttive Mimmo Turano e l’ambasciatore d’Italia in Giappone Giorgio Starace a cui ha partecipato anche Mario Stancampiano, coordinatore del consorzio Italy on the Table.









“La Sicilia è una regione straordinaria - ha detto l’ambasciatore Starace - che esercita grande fascino in estremo oriente ed in Giappone anche dal punto di vista economico. Con l’assessore Turano abbiamo avuto un confronto a tutto campo per capire come la diplomazia può aiutare lo sforzo della Regione siciliana nel campo dello sviluppo e dell’internazionalizzazione e insieme abbiamo individuato alcune concrete linee d’azione che non riguardano solo le opportunità per le imprese siciliane ma anche l’attrazione di investimenti giapponesi e i prossimi eventi d’importanza mondiale che avranno luogo in Giappone e cioè le olimpiadi di Tokyo nel 2020 e l’Expo che si terrà ad Osaka nel 2025”.









Estremamente soddisfatto dell’incontro l’assessore Turano: “nel 2018 il Giappone è stato il paese che ha investito di più all’estero, vogliamo creare le condizioni perché il paese del sol levante sia uno degli interlocutori principali per la strategia di sviluppo e rilancio economico dell’Isola. Ci sono poi i dati sull’export siciliano che segnano un +15,3% rispetto al 2017 e che ci incoraggiano a fare qualcosa in più per le nostre imprese grazie al prezioso aiuto della rete diplomatica italiana”.









La Sicilia che è reduce dal grande successo di Foodex Japan 2019 adesso si prepara alla grande fiera autunnale di Osaka: “si tratta dell’evento più importante del Kansai, la regione chiave dell’economia giapponese - ha aggiunto Mario Stancampiano di Italy on the Table - ed è indubbiamente una grande occasione per far conoscere le eccellenze siciliane nell’agroalimentare. La presenza della Sicilia è fondamentale e sono certo che grazie all’impegno della Regione siciliana e della nostra rappresentanza diplomatica in Giappone riusciremo anche questa volta ad essere i protagonisti di questo grande appuntamento”.









L’ambasciatore Starace che già da ieri è alla Farnesina per la XIII Conferenza degli ambasciatori e delle ambasciatrici d’Italia nel mondo ha avuto anche un colloquio telefonico con il presidente della Regione Nello Musumeci.