Inserita in Tempo libero il 25/07/2019 da Cinzia Testa “Le Notti di BCsicilia”: Termini Imerese, si inaugura la Casa Museo Graziano Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si terrà sabato 27 luglio 2019 alle ore 19,30 in Via Calcedonio Geraci, 6 a Termini Imerese, l’inaugurazione della Casa Museo Graziano. Dopo i saluti di Maria Concetta Palumbo e di Giuseppe Graziano, proprietario della Collezione etnoantropologica, sono previsti gli interventi di Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale BCsicilia, e di Claudio Paterna, Etnoantropologo e Dirigente del Centro regionale del Restauro. La serata si svolge in ricordo di Antonio Graziano. La manifestazione è promossa da BCsicilia, per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, con il patrocinio della Regione Siciliana.

La Casa Museo si trova in via Calcedonio Geraci, 6 nella parte bassa della città, ed ospita una collezione di antropologia culturale che raccoglie gli oggetti della tradizione popolare e della vita di ogni giorno legate al periodo preindustriale. Gli oggetti raccolti in quasi cinquant’anni da Giuseppe Graziano testimoniano le diverse attività dell’area del termitano: ai tanti attrezzi della civiltà contadina a decine e decine di utensili provenienti dalle tante botteghe artigiane ancora in attività nella seconda metà del secolo scorso. I tanti reperti raccontano la storia di una comunità attraverso i manufatti di uso quotidiano e si pone come luogo di tutela della memoria storica di un territorio.