Inserita in Cronaca il 24/07/2019 da Cinzia Testa Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia”. Isola delle Femmine, mostra: “Quando le nonne erano bambine” Nell’ambito della manifestazione “Le Notti di BCsicilia” si inaugura venerdì 26 luglio 2019 alle ore 21,30 in via Romeo, 3 a Isola delle Femmine, la mostra: “Quando le nonne erano bambine”. La manifestazione è promossa da BCsicilia, per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni culturali e ambientali, in collaborazione con il Comune di Isola delle Femmine e il patrocinio della Regione Siciliana. La mostra continuerà sabato 27 e domenica 28 dalle 21,00 fino alle 23,30.

Lo scopo della mostra, curata da Agata Sandrone, Presidente della Sede locale di BCsicilia di Isola delle Femmine, è quello di mostrare attraverso gli oggetti esposti l’evoluzione che abbiamo avuto nel mondo dell’infanzia dai primi del ‘900 ai giorni nostri, e come nel corso dei decenni sono cambiati modi di pensare e di vivere. Nella mostra si potranno ammirare vestitini da neonati, abiti di bambine, cuffiette, scarpette, fasce, bambole, seggioloni e girelli di legno, carrozzine, i cestini per la scuola e tanti altri oggetti usati nella vita di tutti i giorni o in occasioni particolari.