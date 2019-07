Inserita in Cronaca il 24/07/2019 da Cinzia Testa Castellammare del Golfo rinnova la memoria del sacrificio siciliano I monumenti ai Caduti della Grande Guerra in mostra itinerante nella provincia trapanese.



La suggestiva rocca a picco sul mare ospita fino a giovedì la mostra dell’Esercito dedicata alla memoria del sacrificio siciliano nella Grande Guerra. Ieri una breve cerimonia inaugurale ha aperto la tappa più occidentale della mostra itinerante. Alla presenza del Sindaco della città, ing. Nicola Rizzo, del Comandante del 6° Reggimento bersaglieri, Colonnello Massimo Di Pietro, e dei rappresentanti delle istituzioni locali, il Comandante Militare dell´Esercito in Sicilia, Generale di Divisione Claudio Minghetti, ha condotto i visitatori lungo il percorso espositivo. Nel suo intervento di benvenuto, il Generale Minghetti ha ringraziato il Sindaco per aver accolto nel castello cittadino l´evento culturale proposto dalla Forza Armata. Il primo cittadino, da parte sua, ha manifestato la gratitudine di Castellammare per essere stata scelta dall´Esercito quale sede rappresentativa per la provincia di Trapani in questo percorso espositivo itinerante.

La mostra - aperta dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 15.30 alle 18.30 con ingresso gratuito - propone una collezione di pannelli fotografici che, suddivisi per aree geografiche e per tipologia delle opere riprodotte, racchiude le principali opere della produzione artistico-architettonica commemorativa siciliana del primo dopoguerra. Monumenti, edifici pubblici e assistenziali, lapidi, targhe, cimeli, parchi della rimembranza: tutti testimoni muti della memoria, raccolti grazie alla sinergica cooperazione tra l’Esercito, il Dipartimento di Architettura dell’Università di Palermo ed una folta rappresentanza di Comuni siciliani, oltre a preziosi collaboratori del settore.

La prossima e ultima tappa della mostra sarà presentata a Ventimiglia di Sicilia dal 30 luglio all’8 agosto.