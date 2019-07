Inserita in Cronaca il 23/07/2019 da Cinzia Testa Sbloccati 236 milioni di euro per realizzare i lavori in 42 strutture sanitarie siciliane "Sbloccati 236 milioni di euro per realizzare i lavori in 42 strutture sanitarie siciliane". Lo ha affermato il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Vincenzo Santangelo. "Si tratta di una somma ottenuta grazie al lavoro del Nucleo di valutazione degli investimenti del Ministero della Salute. Fondi immediatamente disponibili, quanto mai necessari per le nostre strutture ospedaliere, che in alcuni casi versano in condizioni fatiscenti e pericolose. Inoltre, sono in arrivo ulteriori risorse che serviranno a realizzare interventi in almeno altre 17 strutture". "Tra gli interventi principali sono previsti 40 milioni per la messa a norma dell´Ospedale Cervello di Palermo, 21 per il nuovo presidio sanitario polivalente di Alcamo, 14 milioni per l´Ospedale Sant´Antonio Abate di Trapani, 13,5 milioni per l´Ospedale Basilotta di Nicosia, 13 milioni per un nuovo poliambulatorio all´Ospedale Cannizzaro di Catania, 13 milioni per l´ospedale pediatrico Di Cristina di Palermo, 12 milioni per il Presidio Ospedaliero Sant´Elia di Caltanissetta, 11,5 milioni per l´Ospedale di Corleone, 10 milioni per il Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio e Sant´Isidoro di Giarre. "Fatti concreti da parte del Governo nazionale, perché la dignità dei cittadini passa prima di tutto per il decoro dei nostri luoghi di cura" ha concluso il Sottosegretario.