Inserita in Cronaca il 22/07/2019 da Cinzia Testa Si registrano novità sul fronte della programmazione che riguarda la Tonnara di Favignana



Il Sottosegretario Manzato ha convocato per il prossimo 24 luglio il tavolo di confronto tecnico con tutti gli operatori della pesca del tonno rosso in vista di una riprogrammazione che possa consentire alla tonnara di Favignana di ritornare ad operare la tradizionale pesca già dalla prossima stagione. "Avevo richiesto io stesso al Sottosegretario Franco Manzato, che avevo incontrato il 6 giugno scorso, l´accelerazione di questo percorso programmatico in vista della prossima stagione"; ha ricordato il Sottosegretario Vincenzo Santangelo; che puntualizza anche di avere apprezzato, al riguardo, la sensibilità del collega Manzato sull´argomento e l´intento di cercare soluzioni di prospettiva per il comparto. "Un progressivo aumento e una più efficace ripartizione delle quote tonno riservate alle tonnare fisse siciliane e sarde è indispensabile sia per il rispetto della sostenibilità economica di questa modalità di pesca tradizionale sia per il rilancio di un comparto che rappresenta l´identità stessa del nostro territorio e che, al contempo, può creare opportunità di sviluppo e occupazione" ha concluso Santangelo.