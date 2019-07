Inserita in Sport il 18/07/2019 da Cinzia Testa Palermo, grande successo per la decima edizione dello European Soccer Camp Ha riscosso grande successo la full immersion calcistica della 10° edizione dello European Soccer Camp, tenutasi a Palermo nel weekend. Grande protagonista di questo stage internazionale per calciatori e portieri anche Mectronic, azienda leader nell’ambito della tecnologia laser per la riabilitazione, che ha messo a disposizione dello staff medico delle giovani promesse Doctor Tecar.

Concedere a centinaia di ragazzi e ragazze provenienti da tutta Europa la possibilità di vivere per una settimana una full-immersion calcistica, seguiti da uno staff professionistico e allenati con supporti di tecnologia avanzata. È stato questo l’obiettivo della decima edizione dello European Soccer Camp, stage internazionale per calciatori e portieri, che si è tenuto a Palermo presso La Cavera Academy dal 7 al 13 luglio. Moltissimi i volti noti del panorama calcistico che hanno presenziato all’evento, tra cui il campione del mondo del 2006 Marco Amelia, gli ex calciatori Giacomo Tedesco e Simone Altobelli e il mister Vincenzo Di Palma. Grande protagonista della settimana dal respiro internazionale anche Mectronic, azienda leader nell’ambito della tecnologia per la riabilitazione, che assieme a Life Medica, distributore ufficiale per la Sicilia, ha messo a disposizione dello staff medico degli atleti Doctor Tecar, il dispositivo utilizzato anche nella massima serie del campionato di calcio, frutto del know-how tecnologico maturato in oltre 30 anni di lavoro e che oggi rappresenta il punto di riferimento della TECAR terapia.

“Siamo orgogliosi di aver fornito allo staff medico delle giovani promesse dello European Soccer Camp la nostra esperienza nell’ambito di macchinari high-tech all’avanguardia – ha spiegato Ennio Aloisini, CEO di Mectronic – La Doctor Tecar, terapia che stimola i naturali processi rigenerativi e di autoriparazione dell’organismo, viene utilizzata in ambiti medici differenti e ha permesso ai protagonisti dello European Soccer Camp di testare con mano i suoi benefici. Semplicità, rapidità ed elevate performance sono solo alcuni dei punti di forza che rendono questa terapia un importante alleato nella pratica di tutti i giorni”.

Indolore e immediatamente efficace, Doctor Tecar è la soluzione ideale per la riattivazione, il miglioramento e la rigenerazione muscolare, e ha consentito ai ragazzi di tornare in forma rapidamente senza perdersi nemmeno una giornata del Camp di La Cavera. Doctor Tecar è infatti in grado di stimolare il passaggio di energia nei tessuti biologici e di attivare i naturali processi di riparazione e di recupero. Operando su più fronti ed agendo direttamente a livello cellulare, Doctor Tecar provoca diversi effetti: biostimolante, antalgico, antinfiammatorio, antiedemigeno e decontratturante.