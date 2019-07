Inserita in Tempo libero il 18/07/2019 da Cinzia Testa Al via oggi, a Baia Cornino, il “Premio Saturno-Tuna Fish Fest. Alle 18:00, la prima delle quattro sfide del “Gran Premio Internazionale del Tonno rosso” , sotto la direzione artistica del maestro cuciniere Peppe Giuffrè e con una madrina d’eccezione, l’attrice e show girl Anna Falchi. All’interno di una tensostruttura di 200 metri quadrati, chef provenienti da Italia, Spagna,Tunisia, Marocco, Romania e Stati Uniti si sfideranno fino a domenica preparando piatti a base di tonno e con un ingrediente che varia ogni giorno. Si inizierà con l’acciuga, per proseguire venerdì con il gambero rosso di Mazara del Vallo, ed ancora sabato con il pesce povero; domenica, per la grande finale, sarà invece una sfida “a tutto tonno”. Dalle 20:00, sempre dentro Casa Giuffrè, si svolgerà il cooking del Dipartimento Pesca Mediterraea con il cous cous trapanese a farla da padrone grazie allo chef Pino Maggiore dello storico locale Cantina Siciliana. Poi a seguire, dalle 21:00, il cooking a cura del Flag Trapanese con il pesce della marineria mazarese come protagonista. Gli eventi culinari verranno realizzati in collaborazione con l’Accademia della Cucina Siciliana e l’Istituto Alberghiero di Erice. Il vincitore del Gran Premio riceverà un’opera in corallo rosso, con dei tonni stilizzati in argento, realizzata dal Maestro Platimiro Fiorenza dal titolo “Rosso…una grande storia d’amore”

Alle ore 19:30, invece, a piazza Riviera, inizierà il primo dei talk show in programma, sul tema “La pesca nella tradizione trapanese”, moderato dal direttore di Telesud Nicola Baldarotta.

Alle 21:30 verrà inaugurata la XVI edizione del Premio Saturno-Trapani che produce. Dopo i saluti istituzionali del Presidente di Telesud, Massimo Marino, e del Presidente della Camera di Commercio di Trapani, Pino Pace, la consegna delle prime statuette raffiguranti il Dio Saturno alle personalità e alle aziende del territorio che si sono contraddistinte nella loro attività lavorativa o nella loro storia di vita personale o professionale.

Alla ore 23:00, infine, spazio alla musica con il concerto gratuito del grande cantautore siciliano Mario Venuti che presenterà il suo nuovo album “Soyuz 10", oltre al repertorio dei suoi brani più celebri ed apprezzati dal pubblico.

Tutti i giorni dalle 18:00 alle 24:00, sul lungomare di Baia Cornino, sarà aperto il Tuna Village, dove poter assaporare i piatti preparati dai ristoratori locali a base di tonno rosso e accompagnati da un calice di buon vino. Si potranno visitare, inoltre, gli stand con prodotti dell’artigianato locale.

Gli chef in gara al primo “Gran Premio Internazionale del Tonno Rosso”: Andrea Venturella per gli Stati Uniti, Hajer Aissi per la Tunisia, Nour Houda Daqoune per il Marocco, Paul Eugen Siserman per la Romania, Laia Cos Segura per la Spagna (nella foto con Peppe Giuffrè); l’Italia gareggerà, invece, a squadra, cambiando chef ogni giorno iniziando con il marsalese Emanuele Russo de “Le Lumie”.