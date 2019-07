Inserita in Politica il 17/07/2019 da Cinzia Testa Trapani ha il suo rappresentante

Il Presidente dell’Assemblea delle Consulte Siciliane Alessandro Magistro ha nominato a commissario provinciale di Trapani per la promozione delle politiche giovanili la Dott.ssa Federica Patti. La stessa ricopre il ruolo di Vicesindaco e Assessore nel comune di Paceco(Tp). Con questa nomina si completa la squadra dei commissari di tutto il territorio Siciliano. Buon lavoro alla neo commissario che in quanto donna potrà dare un valore aggiunto al suo esercizio.