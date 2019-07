Inserita in Cronaca il 16/07/2019 da Cinzia Testa Marina militare: la nave scuola Palinuro in sosta a Pantelleria

La sera di giovedì 18 luglio, la nave Scuola Palinuro della Marina Militare sarà ormeggiata nel porto di Pantelleria dove resterà in sosta fino al giorno 20 luglio 2019. L’unità è impegnata nella 55ª Campagna d’Istruzione ed attualmente sono presenti a bordo gli allievi Volontari in Ferma Prefissata quadriennale (VFP4) della categoria Nocchiere di Porto. I quarantaquattro frequentatori, durante la loro permanenza a bordo, completeranno le conoscenze acquisite durante l’anno accademico a terra. Nel solco delle più antiche tradizioni marinaresche, come solo un veliero può trasmettere, avranno l’occasione di cimentarsi con le scienze nautiche, apprenderanno le dinamiche della vita di bordo, i ritmi e le consuetudini marinaresche. Questa prima esperienza di imbarco rafforzerà il carattere dell’Allievo, consolidandone il senso di responsabilità e stimolandone l’iniziativa nel superamento delle difficoltà tipiche della vita di mare, ma sarà anche un’occasione unica per rafforzare lo spirito di corpo e il senso di appartenenza tipico dei “professionisti del mare”.



Durante la sosta ospiterà un evento a favore dell’associazione Marevivo

