Inserita in Cronaca il 12/07/2019 da Cinzia Testa "AGENDA URBANA”. DALL´EUROPA LE RISORSE PER LO SVILUPPO PRESENTATI I PROGETTI DEI CINQUE COMUNI DELLA COALIZIONE

Sindaci e assessori hanno fatto il punto della situazione





“Ci dobbiamo abituare a progettare il futuro. In Europa lo fanno da decenni, noi solo da poco ci siamo attrezzati per rispondere prontamente ai bandi e presentare la relativa progettualità. Il bisogno di infrastrutture è enorme. Questi cinque Comuni, uniti in un partenariato deciso dalla Regione, l´hanno capito e lavorano per dare un futuro migliore ai propri territori”. È quanto ha affermato il sindaco di Marsala Alberto Di Girolamo ad apertura dei lavori per “Agenda Urbana” - il programma finanziato dal PO FESR 2014-2020 - riassumendo altresì l´iter procedurale che, avviato nel 2016, si è concluso lo scorso Marzo con la firma a Palermo della Convenzione. Un investimento complessivo di quasi 80 milioni di euro, che vede assieme Marsala (comune capofila, circa 20 milioni), Trapani (poco più di 19 milioni), Erice (quasi 9 milioni), Mazara (oltre 17 milioni) e Castelvetrano (circa 13 milioni e 500 mila euro). Ieri, nel Complesso San Pietro, i rispettivi Rappresentanti istituzionali hanno fatto il punto della situazione, prima di avviare la realizzazione delle opere già programmate: tutte con leitmotiv lo “Sviluppo Urbano Sostenibile”. E proprio su questo aspetto è intervenuto il prof. Ignazio Vinci (Università di Palermo), evidenziando che “Agenda Urbana supera i municipalismi, mettendo in campo una lungimiranza che ha già avuto successo in diversi territori italiani”. Parole di elogio per gli sforzi compiuti le ha pure avute la dott.ssa Patrizia Picciotto (Regione Siciliana, Dip. Programmazione): “La grossa innovazione di questo programma è la sua co-pianificazione, con un percorso partenariale che ha arricchito i Comuni partecipanti. Gli stessi, aggiungo, hanno la strada aperta per la progettualità europea 2021-2027, dove saranno protagoniste le politiche territoriali”. Presenti i responsabili di alcuni Enti e Istituzionali (Libero Consorzio, Organizzazioni sindacali, Ordini tecnici professionali, Consiglio comunale, ecc.), l´incontro è poi proseguito con l´illustrazione dei progetti che si sviluppano su quattro obiettivi tematici: Agenda digitale, Energia sostenibile e qualità della vita, Inclusione sociale, Prevenzione e gestione rischio idrogeologico. Sono intervenuti l´assessore Maurizio Oddo (Castelvetrano), il sindaco Daniela Toscano (Erice), l´assessore Vincenzo Giacalone (Mazara del Vallo), l´assessore Andreana Patti (Trapani). Per quanto riguarda Marsala, è stato il sindaco Di Girolamo a presentare la progettualità comunale. In particolare:

- Agenda Digitale (circa 700 mila euro). Tra gli interventi, il progetto “Marsala Smart City”, che rafforza l´informatizzazione dei servizi e promuove una piattaforma online a beneficio dei cittadini.

- Energia sostenibile e qualità della vita (oltre 10 milioni). Efficientamento energetico e tecnologico Pubblica illuminazione; Pista ciclabile sul Lungomare urbano e da Salinella fino a Villa Genna.

- Rischio idrogeologico (circa 2 milioni e 200 mila euro). Messa in sicurezza del Lungomare Boeo, nel tratto compreso tra il Mueso archeologico e la Chiesa di San Giovanni.

- Inclusione sociale (4 milioni e 500 mila euro). Nuovi asili nido; progetto “Dopo di Noi”; realizzazione Alloggi da destinare a categorie svantaggiate.