Inserita in Cronaca il 12/07/2019 da Cinzia Testa "Nessuno tocchi Rosalia - Palermo contro la violenza verso le donne"



































Le donne, le

ragazze, le bambine ed i bambini devono trovare nei Centri Antiviolenza e nelle

case rifugio sostegno e protezione sempre







Sabato 13 luglio 2019

dalle ore 18.30 - Piazza Politeama



Un

pomeriggio in ricordo di Elvira Bruno e di Maria Scavo







La

Convenzione di Istanbul contro la violenza alle donne, dal 2013 legge italiana,

riconosce che le donne e le ragazze

sono esposte a gravi forme di violenza, tra cui violenza domestica, molestie

sessuali, stupro, matrimonio forzato, che sono una grave violazione dei diritti

delle donne. La Convenzione afferma

che le vittime hanno diritto a servizi specialistici (centri antiviolenza, case)

e servizi generali (servizi pubblici) adeguati a garantire sostegno e protezione

alle vittime.



I Centri Antiviolenza delle donne da più di vent´anni sono luoghi

a cui chiedere aiuto per agire per tempo e interrompere la violenza in

sicurezza. Nei Centri i percorsi di uscita dalla violenza sono monitorati anche

con una valutazione del rischio per le donne e per i loro figli e le loro

figlie.



Da aprile ad oggi, nel territorio palermitano Elvira Bruno e Maria

Scavo hanno perso la vita per mano del proprio partner ed ex partner. Morti

violente. Sono state uccise da mani un tempo amate. Uccise quando hanno deciso di

cambiare la loro vita, di scegliere una vita libera dalla violenza. Noi le vogliamo

ricordare in piazza il 13 luglio, insieme alle altre donne uccise nel 2018 da quella

violenza che già subivano nella loro vita privata e che ha raggiunto il culmine

con l’assassinio. Il femminicidio è la forma di violenza maschile più estrema

esercitata contro le donne e (a volte) verso i figli e le figlie.



Di Elvira Bruno e di Maria Scavo sappiamo ciò che i giornali hanno

narrato. Ciò che è sicuro è che Maria ed Elvira non potranno raccontare la loro

versione dei fatti e possiamo solo contare sulla ricostruzione che ne faranno

gli inquirenti.



Le

donne, le ragazze, le bambine e i bambini devono trovare nei Centri

Antiviolenza e nelle Case rifugio sostegno e protezione sempre. È una

responsabilità sociale e istituzionale garantire il loro funzionamento a pieno

ritmo.



Come Rosalia,

secondo la leggenda popolare, fu vittima di “pressioni insistenti” all’interno

della sua famiglia per un matrimonio non voluto cui è riuscita a sfuggire

con l’eremitaggio, molte donne ogni giorno soffrono violenze e pressioni. Ogni

tre giorni una donna viene uccisa. Sono uccise principalmente per mano dei loro

mariti, ex-mariti, padri, fratelli, fidanzati, amanti, sfruttatori. Anche

quest’anno disegneremo sull´asfalto un numero di sagome corrispondente al

numero delle donne assassinate in Italia nel 2018 per femicidio.



I cittadini e

le cittadine sono invitati/e a portare un fiore.







“Nessuno tocchi Rosalia - Palermo contro la violenza verso le

donne”



Evento promosso da Coordinamento Antiviolenza 21 Luglio e Associazione

Le Onde Onlus



Con il Patrocinio del Comune di Palermo



Un ringraziamento particolare va alla Casa della Musica, alle CrisPeace

e ad Alias Comunicazione