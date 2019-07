Inserita in Sport il 11/07/2019 da Cinzia Testa Softball A2: domenica la Reale Mutua Jacks Torino ospita il Crocetta Parma Finalmente si ritorna in campo, domenica 14 luglio a partire dalle ore 11 la Reale Mutua Jacks Torino ospiterà sul diamante del softball di via Passo Buole il Crocetta Baseball & Softball, nell´incontro valido per la 5^ giornata di ritorno del campionato nazionale di serie A2.



E´ la terza sfida fra le due squadre, la prima è stata un´amichevole pre-stagionale disputata ad aprile, la seconda la partita dell´andata giocata a Parma solo a metà a causa del maltempo.



Il risultato è importante per le sorti di classifica di entrambe le formazioni, che stanno cercando di salvarsi anzitempo evitando i play-out retrocessione.



1° incontro inizio ore 11:00 il secondo dopo 45 minuti la fine del primo.



L´ingresso è gratuito da via Passo Buole n.82, stadio del baseball di Torino.